哈萨克斯坦积极发展欧州-高加索-亚洲运输走廊

哈通社/巴库/6月7日 -- 提升«欧洲—高加索—亚洲运输走廊»（TRACEKA）国际铁路运输竞争力研讨会6月2日在巴库举行。

来自TRACEKA协定成员国、中国驻阿塞拜疆大使馆、国际铁路联盟（UIC）、世界银行、跨里海国际运输走廊国际协会、马士基集团（Maersk），以及各国铁路部门、承运商协会、物流和货代公司、港口和船运公司的130余名代表出席会议。

与会代表围绕TRACEKA集装箱运输发展前景进行研讨，协助承运商与主要进出口商建立联系。

TRACEKA政府间委员会秘书长阿萨夫巴耶夫在会上发布《2030年前TRACEKA集装箱运输发展愿景》草案。

根据《愿景》，到2030年，TRACEKA的最大集装箱转运量将达到76万标箱，其中大部分运量过境哈萨克斯坦。

为此，TRACEKA秘书处就完善集装箱运输商业和技术条件、实现铁海联运一体化等问题提出一系列工作建议，供成员国研究。

与会代表还就TRACEKA建设发展、提供新的集装箱运输服务、提高装卸效率等问题交换意见，强调运用数字解决方案提高集装箱转运速度的重要性。

与会代表一致同意继续就TRACEKA集装箱转运开展合作。

促进«大过境运输»发展，是哈萨克斯坦《2020-2025年«光明之路»基础设施发展国家规划》确定的重要目标之一。

大力发展TRACEKA集装箱运输，有助于哈进一步开发过境运输潜力。

TRACEKA国际运输走廊涵盖13个成员国，以及观察员国的交通运输系统，将各国发展«东—西»国际运输大通道的想法付诸实施。

【编译：木合塔尔·木拉提】