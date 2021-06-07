游览哈萨克斯坦：首都努尔苏丹哪些地方值得一游？

哈通社/努尔苏丹/6月7日 – 哈萨克斯坦的政治中心——努尔苏丹，是欧亚大陆最年轻的首都。

在不到四分之一世纪的时间内，全世界都看到对哈萨克斯坦人民来说没有什么是不可能的——新首都以其自信、辉煌和现代的样貌进入了国际舞台的视野。

哈萨克斯坦首都努尔苏丹（1998年至2019年3月，该城市被称为阿斯塔纳）位于欧亚大陆的中心地带。

这座城市以其独特的面貌和建筑规划以及文化活动和国际活动吸引着游客。2017年世博会在这里成功举办，2019年9月举行2019Pata旅游交易会。这些事件为哈萨克斯坦带来了更大的世界声誉和认可。

另外在努尔苏丹为建立一个游牧文化世界中心而开展着很多工作，其使命是将从远东到东欧的所有突厥语民族联合在一起，从而吸引更多的突厥游牧文化代表到哈萨克斯坦首都。所有这些都巨大的影响到了哈萨克斯坦首都的面貌。

以现代化和精于细节的西方方式呈现的东方风味，立即令所有决定前往世界上最寒冷的首都的人陶醉和感到震惊。不过，尽管其«变化无常»的严酷气候而盛名在外，但对于游客们而言，努尔苏丹总是«热情洋溢»的。这里有的是可以参观和欣赏的地方。下面列出这座城市最引人注目的景点：

-巴伊铁列克国家纪念塔 , 它位于政府大楼附近。巴伊铁列克（«生命之树»）的形状与哈萨克斯坦的祖先对世界结构的认识有关。导游会告诉你几种关于巴伊铁列克的不同传说。巴伊杰列克«树干»内的电梯将你带入一个玻璃球。从玻璃球里面的观景平台上可以鸟瞰城市和周围草原的美景。

- «‘阿塔美肯’哈萨克斯坦地图»民族纪念馆 是哈萨克斯坦标志性建筑物的浓缩版，占地面积为2公顷；

- 哈兹莱特苏丹清真寺。 清真寺可以容纳1万多人。它拥有整个哈萨克斯坦最大的高达51米的穹顶。4座宣礼塔对称地立于清真寺的四角，每一座高度为77米，每座尖塔在天黑时都会亮起灯来。

-«永恒之国»凯旋门。 20米长的凯旋门是哈萨克斯坦独立的象征物，并以其理想的比例而闻名。它严格遵循着黄金分割比例。在其底座上镌刻着雕塑，在里面和楼梯间里有描绘城市的历史的照片和感官信息亭。此外，凯旋门配有观景台。

- «光明世界»未来博物馆是 «2017世博会»最闪亮的建筑之一。这是世界上唯一一座直径为80米（！）的球形玻璃建筑，其顶部有太阳能模块和两个静音风力发电机为展馆提供电力。该建筑有八层，每层都有自己的概念：«未来阿斯塔纳»，«太空能源»，«太阳能»，«风能»，«生物质能»，«动能»，«水能»，并在球体的底座上的«国家馆»。 在博物馆游客可以熟悉首都引入的生态能源项目，这些项目基于自然元素，如太阳能、风能和水能。

- 哈萨克斯坦共和国国家博物馆——在这里你可以直接触摸历史，研究我国的形成过程。

如果游览首都的游客有时间和意向到这座城市的周边区域旅游，我们首先建议的当然是前往休钦斯克-博罗沃耶度假区。它名不虚传的被认为是阿克莫拉地区的名片。这个度假区的自然气候条件优越，医疗和娱乐资源丰富，地理位置优越，拥有跨国航空，铁路和汽车高速公路。

文章来源：kazakhstan.travel