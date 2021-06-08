游览哈萨克斯坦：«南都»阿拉木图哪些地方值得一游？

哈通社/努尔苏丹/6月8日 – 素有«南都»之称的阿拉木图，是一座具有苹果味道的现代化城市（城市名称本身就含有哈萨克语的«苹果»含义）。

对于喜欢户外休闲的游客来说，阿拉木图是一个天赐之城：不到一个小时的车程内，就座落着雄伟山峰、壮丽的峡谷和一望无际的大草原。

阿拉木图是一个花园城市，周围环绕着雄伟的布满针叶林的外伊犁阿拉套山脉，它令游客一见钟情。这个城市的规模令人惊讶——巨大的雄伟现代建筑，无尽的绿色小巷和大道，所有这一切都在雪白的山峰背景下显得极其优美。

不过，如果没有狭窄的老街道，低矮的漂亮房屋，有趣的标牌和时尚的场所（展示厅，餐厅，咖啡馆）的话，阿拉木图就不会那么舒适，它们赋予这座城市额外的魅力和诱惑力。如果在其宽阔的人来人往的大道上总是很热闹很吵，可以感受到哈萨克斯坦最成功城市的疯狂节奏和气息，那么在其旧街区的街道上总是更加平静和安静。这儿通常可以闻到来自咖啡馆和糕点店的新鲜咖啡、巧克力或面包卷的气味，这儿可以品尝美食，并前往进一步探索这座广阔的城市。

阿拉木图市的标志物之一是科克托别公园，它座落在科克托别山顶上，海拔1100米。距市中心仅五分钟车程！缆车，摩天轮，动物园，景点和餐馆。城市中的小城市。

步行游览的爱好者可以从当地的丝绸之路步行街开始自己的城市之旅。在这里你会发现许多有趣的东西！此外，别忘了去绿巴扎，品尝令人惊叹的东方甜点和其他美食。

几乎在市中心座落着有名的植物园，占地面积105公顷。这儿你可以从嘈杂的大都市中完全逃出来。你还可以沿着第一任总统公园的小巷悠闲地散步。观察植物园的许多鸟类和松鼠，将会使你度过美好的时间。

该市的旅行社将为你提供历史和文化古迹，各种博物馆和阿拉木图展览的短途旅行。 如果你有大量的时间，那么当然需要去探索阿拉木图州的景点！ 首先应该去爬山！

- 阿拉木图附近的高山度假胜地 每年都有成千上万的来自世界各地的游客来到这里沿着陡峭的雪坡滑双板或单板。这是完全可以理解的，就美观而言，这个胜地并不逊于公认的世界滑雪胜地。尽管所有的设备和设施都符合国际标准，这里的服务价格还是要低得多。

一定要参观高山滑冰场«麦迪奥»（夏天也可以来这儿），大阿拉木图湖，在山谷的各种休闲场所的凉爽中放松——这两个地方都足够接近大都市，所以一天的时间足以让你接触到外伊犁阿拉套山的奇妙大自然。

下面列出距离阿拉木图更远的一些热门景点：

- 库勒赛湖泊群和康堤湖 位于库勒赛湖群国家公园境内的，尽管距离阿拉木图300公里，仍然很值得去！一看到其中任何一个湖，你就会感受到高山湖泊的魅力。即使在多风和多雨的天气，即使在阳光充足的晴天情况下，效果会同样明亮。有一个小建议：最好抽出几天的时间去见识每个湖的美丽。经验丰富的旅游公司导游将指导你从第一个库勒赛湖走到第三个库勒赛湖。然后要坐车到康堤湖，在其水面上可以看到像守卫一样升起的冷杉树干。

- 恰伦峡谷. 以其风景如画的柔软沉积岩峡谷，以及奇异的城堡和形状，恰伦峡谷类似于北美洲的科罗拉多大峡谷。这两个峡谷同样美丽，恰伦峡谷仅仅以面积次于科罗拉多大峡谷。沿着恰伦河耸立着延伸了长达154米的三百米高的崖璧，在它们的支脉中隐藏着另一个自然奇迹——梣树林。

- 塔姆卡勒景点：触摸古代。 哈萨克斯坦和整个中亚地区最重要的岩画艺术之一，被列入联合国教科文组织世界遗产名录。这是一个生物能极为强的地方，在这里可以听到公元前三千年存在的过去时代的声音。

- 生物圈自然保护区«阿勒腾-伊梅尔»。 在这个占地520公顷的自然保护区座落着独特的白垩山阿克套（其年龄4亿年！），其色彩和外星般的形状令人惊叹；再远一点，歌唱沙丘响亮地响起它的歌声，而在自然保护区的草原部分坐落着萨克人堡垒群贝斯·沙特尔（五个帐篷）是我国祖先，也是游牧民族的历史遗产。

此外，阿拉木图周边还有卡拉达拉浴疗度假区（温泉），哈萨克斯坦最大的水库之一卡普恰盖，巴尔喀什湖的三角洲和阿拉库尔治疗湖等等。

文章来源：kazakhstan.travel