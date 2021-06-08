土耳其公司有意在哈萨克斯坦化工行业进行投资

哈通社/努尔苏丹/6月8日—土耳其投资者8日前来哈萨克斯坦进行工作访问。

此次行程由哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司组织安排。

访问框架内，哈萨克投资公司董事会主席梅尔詹·朱斯普夫会见了土耳其Brimstone 硫磺供应商公司创始人埃菲·穆尼普·努尔多杜，双方就有关在化工行业实施投资项目的前景问题进行了讨论。

根据该项目，将在哈萨克斯坦西部地区建立硫磺混凝土厂。项目总价为1000万美元，将于今年年底开始实施，投入运营后预计将创造50个永久性工作岗位。

会谈中，朱斯普夫会向土耳其投资者就哈萨克斯坦为投资者提供的一些列支持措施和优惠待遇。

根据此次访问行程，土耳其公司代表还将同哈萨克国家石油天然气股份公司（KazMunaiGas）、田吉兹雪佛兰公司（TCO）、北里海经营公司（NCOC）以及卡拉恰甘纳克石油作业公司（KPO）等公司领导层举行会面，就石油供应问题进行讨论。

此外，土耳其代表团还将前往阿特劳州进行参访，对该地区的投资潜力进行了解。

值得一提的是，Brimstone公司成立于2017年，其业务主要涉及硫磺及相关产品。公司旗下的硫磺厂位于土耳其伊兹密尔市，其月生产能力为6000吨。

【编译：达娜】