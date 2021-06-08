泰国启动大规模新冠疫苗接种

哈通社/曼谷/6月8日 —— 据新华社报道，泰国7日启动全国大规模新冠疫苗接种计划，首批对象是已向政府登记申请接种的老人和慢性病患者等高危人群。

泰国总理巴育当天在曼谷挽赐中央车站接种点正式启动这一接种计划。他说，全国性接种旨在让泰国人和在泰外国人都能免费接种新冠疫苗，尽早回归正常生活，也让泰国能打开国门欢迎游客，恢复经济。

据泰国公共卫生部介绍，当天接种计划启动两小时内，986个接种点就为超过14万人接种了疫苗。根据该计划，本月将接种至少600万剂阿斯利康疫苗和中国科兴疫苗。

新冠疫情最严重的首都曼谷在购物中心、火车站、运动场馆等25个地点设立了非医院接种点。记者当天在位于曼谷著名商业中心暹罗百丽宫的接种点看到，面积约1.2万平方米的接种中心分设五个区域，接种者在注册、体检、接种及观察等各流程中都能保持安全社交距离。据了解，因地理位置优越、交通便利、环境舒适，曼谷不少购物中心都参与了政府的接种计划。

据泰国公共卫生部统计，截至6日，泰国累计接种新冠疫苗约422万剂，约136万人完成两剂接种。政府计划到2021年底为约70%的人口完成两剂接种。泰国7日公布新增新冠确诊病例2419例，累计确诊179886例。