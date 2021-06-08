纽约计划举行大型音乐会 庆祝城市回归正常

哈通社/纽约/6月8日 —— 据中新社消息，纽约州长安德鲁·科莫7日宣布，全州成年人口中的新冠疫苗接种率达到70%后，官方将取消«绝大多数»仍在实行的防疫措施。

科莫当天在纽约市举行记者会宣布这一信息。届时包括各类场所的人数限制、社交距离、清洁消毒、健康筛查等在内，绝大多数防疫措施将取消。尽管在大型会场、救助站、公共交通设施、医疗设施等场所仍将保留部分防疫措施，但科莫称纽约居民可以期待生活即将恢复正常，至少是“尽可能的正常”。

对于口罩问题，科莫表示将继续按照美国疾病控制与预防中心的相关指南实行。学校室内仍需佩戴口罩，但室外活动不做硬性要求，各学区可自主决定。

也有声音对全面开放表示担忧。《纽约时报》刊文称，英国疫苗接种工作同样非常成功，但由于新出现的变异毒株，以及人们社会活动的增加，英国近期新冠肺炎病例又出现回升态势。这一幕很可能也会在美国上演。文章说，在加大普及疫苗力度的同时，仍应保持一定程度的防疫措施，对未接种疫苗人群的室内活动做出适当限制尤为重要。

纽约市长白思豪当天亦宣布，纽约市计划今夏择期在中央公园举行大型音乐会，以庆祝城市回归正常；纽约市五大区也将同期举办庆祝活动。

目前，纽约州成人疫苗接种率达到68.6%。纽约州卫生署署长霍华德·扎克认为有望在7月初达到70%的目标。科莫表示，纽约州下一步将重点进行12岁至17岁人群的疫苗接种，同时大力推动接种率较低地区的接种工作。

疫情数据方面，6月6日，纽约州完成新冠病毒检测70635例，阳性463例，阳性率0.66%；住院治疗的新冠肺炎患者799人，死亡9人。纽约州目前接种疫苗总数超过1953万剂，纽约市接种852万多剂。