游览哈萨克斯坦：奇姆肯特哪些地方值得一游？

哈通社/奇姆肯特/6月9日 -- 奇姆肯特及其周围地区充满了历史和文化古迹。在这里，你可以尽可能地沉浸在游牧民族的过去，触摸到游牧民族的传统和习俗。

奇姆肯特是丝绸之路的中心，因为突厥人民的文化、宗教和历史景点最为集中的地方恰恰是这座城市，当然整个土耳其斯坦州也一样。现代奇姆肯特也会给你留下深刻印象，如今的奇姆肯特正在发展成为一个国际转运中心以及国际旅游和运动中心。

最受游客和奇姆肯特市居民欢迎的度假胜地之一可以说是肯巴巴民族公园。虽然它几乎位于城市的正中心，不过一旦从大门进入，你会发现自己处在一个不同的世界，环绕你的是鲜花盛开的绿色空间、天鹅水库、喷泉甚至瀑布。另外这儿有娱乐小镇，沙滩野生动物园，哈萨克斯坦模板，才华艺术家画廊，工匠村，许多纪念品商店和舒适的餐馆！还建议你参观奇姆肯特动物园。这儿有近2000种不同的动物生活在优越的条件中。此外，还有一个巨大的水族馆，它集中了500多种珍稀鱼类！向求知欲很强的游客建议前往奇姆肯特地方志博物馆。在它建立之后的40多年内，这里聚集了大量文物和珍贵物品，它们清楚地展示了这座古代土地的丰富历史。奇姆肯特市中央清真寺也肯定会让你印象深刻。由于奇姆肯特是一座非常具有东方风味和神话般的城市，因此绝对有必要参观其最着名的宗教中心。该清真寺是该地区的最大、最美丽的清真寺，其规模和室内装饰引人注目。

你可以在巨大而热闹的奇姆肯特巴扎中感受到真正的东方风味。其中最着名的是上市场，这儿的鲜艳色彩、香料和配料的香气，无尽的东方糖果和水果会使你冲昏头脑；还有别克展巴扎，它以价格低廉，质量又高的服装让具有不同要求和口味的客户满意（此外，这儿还有各种各样的面料、纱线和缝纫配饰）；另外，当然是萨马勒巴扎了，它以优雅的金银首饰吸引众大客户。

从奇姆肯特可以前往突厥斯坦州的神圣、并具有历史意义的地方。这些地方吸引大量的旅行者和来自世界各地的朝圣者。下面的大多数景点都位于大丝绸之路曾经经过的地方。

当然，首先建议你前往位于土耳其斯坦市（距离奇姆肯特市约170公里）的，被视为该州宗教中心的历史和文化博物馆保护区阿兹拉特苏丹（哈兹拉特苏丹），它被列入联合国教科文组织世界遗产名录。博物馆保护区的最重要的标志物象是霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓（一位着名的神学家和哲学家）。另外，也很值得参观阿思兰-巴巴陵墓，以及许多哈萨克可汗，如阿布莱汗，阿布勒哈伊尔汗等着名历史人物的陵墓。

- 多马拉克母亲陵墓。 距离城市约90公里，是十一世纪建筑的宏伟纪念物。

- 古城塞拉姆。 距离奇姆肯特仅10公里，这儿你可以看到几千年前被称为伊思皮扎布的大型中世纪城市的发掘工作。丝绸之路的丰富驮运对曾穿过它，这儿的文化和贸易曾蓬勃发展。

-赫兹尔清真寺塔。 赫兹尔先知的名字在古兰经伊斯兰教圣书中提到，而这座塔恰恰永垂不朽的证明了，这个古老的作为游牧文明中心的赫兹尔先知的清真寺塔是真的存在的。

- 伊布拉革木阿塔陵墓。 它雄伟而古老，位于绿洲中间，吸引了成千上万的朝圣者和游客。最初建筑是在十一至十二世纪为纪念霍贾·艾哈迈德·亚萨维的父亲而建造的，但随着时间的推移被摧毁。在十六至十七世纪该陵墓被重建，使其成为中世纪最引人注目的建筑之一。

-卡拉莎什母亲陵墓。 它的建立是为了纪念霍贾·艾哈迈德·亚萨维的贵族母亲，她的善良和智慧赢得了人们的热爱和尊重。它位于伊布拉革木阿塔陵墓的附近。

- 波拉勒歹岩画。 距离城市仅70公里，你可以看到青铜时代洞穴壁画的独特纪念物。在沿着同名河的弯曲处的巨大石头上描绘了各种狩猎和日常生活场景，甚至部落标志。

- 阿克清真寺洞穴。它也可归属于神圣的地方，因为几千年前这儿有一个地下清真寺。几十年前，当它的圆顶坍塌时，才发现通往洞穴的通道。如今游客和朝圣者可以看到这个奇妙的自然奇迹，其拥有的小气候和生态系统（在洞穴内生长树木，甚至有动物）。

- 卡自古尔特山脉。 当地居民认为这个地块是人类的第二个摇篮，因为古老传说中诺亚方舟最后正是在这搁浅的。在几千年前世界第一艘使得人类和动物免于普遍洪水的船停靠的地方，如今已经安装了它的真实模板。最好参观这个地方的时间安排在旅行计划的结尾，因为正是在傍晚，这艘方舟开始发出数百盏灯，营造出一种非常动人，同时也是神秘的氛围。

此外，建议你参观讹答剌绿洲，参观古老的萨武兰市，但为参观这些地方需要更多时间，因为它们都距离奇姆肯特100多公里。

值得亲眼目睹的自然景点也有的是。是的，这座城市周围是草原，但附近也有河流和山脉，有峡谷和洞穴。

- 布尔谷绿克峡谷。 距离城市仅50公里，是一个宏伟的山脉，难以接近而美丽。在它的脚下和峡谷中，布置了许多休闲中心。

- 塞拉木素峡谷 位于同名河岸。这儿同样可以舒适地停留在休闲中心，沿着不同难度的路线征服山脉或者简单地躺在河岸享受河流，准备野餐并欣赏当地风景的美景。

- 塞拉木素上河。 在同名的峡谷中，在海拔约3000米的地方，藏着一个冰川湖，它拥有令人难以置信的色彩水——如此蓝色并透明，似乎从深处被照亮。

附：为了组织高质量的度假，并参观尽可能多的有趣地点，建议你接受旅行社的服务。这将节省你自己的时间，并让你详细了解打算去的那些地方的丰富历史（通常导游的服务包括在短途旅行的价格中）。此外，在全国所有主要城市和地区中心都设有访问中心，其工作人员将很乐意帮助你确定在城市及其周边地区的参观路线！

文章来源：kazakhstan.travel