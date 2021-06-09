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    13:23, 09 六月 2021 | GMT +6

    欧盟特别代表：将逐渐减少对哈萨克斯坦化石燃料的进口

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    哈通社/努尔苏丹/6月9日—正在对哈萨克斯坦进行工作访问的欧盟中亚事务特别代表彼得•布里安9日在与媒体人员举行会面期间，高度评价了托卡耶总统现阶段的政治改革，并指出愿意对我国的社会经济改革进程提供支持。

    在谈到扩大双边经贸关系的前景问题时，布里安表示，欧盟将逐渐减少对哈萨克斯坦化石燃料的进口量。

    «由于向‘绿色经济’的过度，欧盟将逐渐减少对化石燃料的进口。尽管如此，可再生能源发展也将迎来新的机遇。» 布里安说。

    不过，布里安表示欧盟将继续作为我国的主要投资伙伴，在此方面，布里安强调了加强对话为进一步发展投资合作的重要性。

    此外，会议还谈到了建立向欧洲供应货物的基础设施的发展问题，包括开发阿克套海港。对此，布里安提到了欧洲安全与合作组织于今年2019年夏季开始实施的«绿色港口»项目，并表示对此项目表示支持。

    在回答欧盟对哈萨克斯坦公民签证制度自由化的问题时，布里安称双方正在继续就该问题开展工作，并«朝着预期的目标前进»。

    最后，在谈到吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦边境武装冲突时，布里安高度评价了托卡耶夫总统提出的有关协助解决冲突的提议。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦与欧盟 外交 黄金储备
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