独联体成员国武装力量参谋长委员会会议在圣彼得堡举行

哈通社/努尔苏丹/6月9日 —— 据国防部消息，独联体成员国武装力量参谋长委员会会议9日在俄罗斯圣彼得堡召开，哈萨克斯坦国防部第一副部长、武装力量总参谋长穆拉特·别克塔诺夫中将出席。

会议就多边军事合作问题进行了审议。此外，与会者还就全球军事政治情况和其对独联体国家的影响进行了分析，并就落实2025年军事合作概念相关措施问题进行了讨论。

会上，哈萨克斯坦武装力量总参谋长指出了实践经验交流和联合推动军事领域合作发展的重要性其中包括联合防控体系、统一雷达识别体系、军用航空安全信息交换系统、联合通讯系统、统一辐射、化学和生物防护监管体系。他同时还强调，独联体联合防空体系是军事合作一体化进程最重要的成就之一。

别克塔诺夫中将还表示，“战斗的兄弟情-2021年”联合军演将于今年9月份在俄罗斯和哈萨克斯坦境内举行。

会议还就统一辐射、化学和生物防护部队参与新冠疫情防控工作问题进行了讨论。在哈萨克斯坦，该部队参与了社会重要设施、隔离设施、隔离检查站、国家机构和城市基础设施的消毒工作。

与会者还就2020年联合行动，以及成立航空航天防御体系领域的研究和航空飞行安全情况进行了讨论。

哈萨克斯坦代表团指出，完善独联体法律基础仍然是重要议程之一。哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）近期将审议“关于批准独联体成员国联合通讯体系协议”草案。该法案的生效将保障军事通讯系统和设施的现代化。

值得一提的是，会议做出的决定旨在发展多边军事合作体系，同时考虑了独联体成员国的共同利益和国家利益。

【编译：小穆】