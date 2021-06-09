外长特列吾别尔德会见欧盟中亚问题特别代表布里安

哈通社/努尔苏丹/6月9日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆合塔尔·特列吾别尔德9日会见到访的欧盟中亚问题特别代表彼得·布里安。

会谈中，双方就进一步加强哈萨克斯坦与欧盟之间的战略合作关系，以及国际和区域热点问题深入交换了意见。

此外，双方还就有效落实欧盟中亚新战略，以及欧盟与哈萨克斯坦之间的扩大合作伙伴关系协议框架下的“Team Europe”倡议问题进行了讨论。

会谈中，双方注重关注了新冠疫苗接种和相互承认“疫苗护照”问题。

欧盟中亚问题特别代表指出，成功研发 “QazVac” 国产新冠疫苗，展现出哈萨克斯坦的科研潜力。

哈萨克斯坦外长向欧盟外交官介绍了托卡耶夫总统提出的一系列倡议和正在实施的改革进程，而欧盟代表高度评价了哈萨克斯坦的第三阶段政治改革。

当天，欧盟中亚问题特别代表布里安还同总统直属国际合作事务特别代表叶尔詹·哈兹汗诺夫举行了会谈。

会谈中，双方就落实旨在哈萨克斯坦和中亚地区创造、发展和传播创新科技项目问题进行了讨论。

哈兹汗诺夫向欧盟代表就哈萨克斯坦的民主改革进程进行了介绍。

根据会谈结果，哈方代表向布里安就为哈萨克斯坦与欧盟之间的友好合作的发展，以及制定欧盟与哈萨克斯坦和中亚合作战略文件做出的贡献表示了感谢，并代替总统向其颁发了二级“友谊”勋章。

【编译：小穆】