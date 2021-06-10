达姆基金介绍“简单物品经济”优惠贷款计划

哈通社/努尔苏丹/6月10日 -- 哈萨克斯坦达姆企业发展基金日前向媒体介绍«简单物品经济»优惠贷款计划实施情况。

为支持加工制造业发展，哈政府于2019年推出«简单物品经济»优惠贷款计划，其主要使用方向是为企业提供贴息优惠贷款和贷款担保。截至2021年3月31日，达姆基金累计为626个项目提供总额4538亿坚戈优惠贷款，累计贴息金额166亿坚戈。上述项目的77%集中在制造业，9%属于医疗和社会服务项目，8%属于教育服务项目。累计为228个无抵押和抵押不足项目提供总额600亿坚戈贷款，累计担保金额约250亿坚戈。上述项目的75%集中在制造业，9%属于教育服务项目，6%属于住宿餐饮服务项目。企业获得的贷款主要用于生产性投资或补充流动资金。

优惠贷款项下，企业可获得年利率不超过15%的贷款，达姆基金提供最高9%的贷款贴息，即企业实际支付的贷款利息为6%。用于生产性投资的贷款年限为10年，用于补充流动资金的贷款年限为3年。贷款担保项下，企业可获得年利率不超过15%的贷款，单个借款人最多可申请50亿坚戈贷款额度，达姆基金提供贷款担保。贷款额低于30亿坚戈时，最高担保比例为50%；贷款额在30-50万坚戈之间，最高担保比例为30%。

2021年4月13日，哈政府对«简单物品经济»计划执行办法进行第七次修订，扩大可享受国家支持的行业和商品种类，将租赁公司纳入计划实施单位范围，将参与计划实施的金融机构自有资本最低标准由600亿坚戈降至500亿坚戈。

此前，哈总理马明主持召开企业经营项目办公室工作会议时表示，有必要研究将«简单物品经济»优惠贷款计划的实施期限延长至2022年底，并增加拨付5000亿坚戈资金，确保计划实施所需的运营资金充足。2020年4月，哈政府已将«简单物品经济»计划的资金规模提高至1万亿坚戈（合23.3亿美元）。其中，用于农业加工项目的资金规模3000亿坚戈（合7亿美元）；用于农业生产项目的资金规模3000亿坚戈（合7亿美元）；用于制造业和服务业项目的资金规模4000亿坚戈（合9.3亿美元）。

【编辑：木合塔尔·木拉提】