哈萨克斯坦女孩收到奢侈品品牌路易威登的入职邀请

哈通社/努尔苏丹/6月10日--哈萨克斯坦画家收到了国际顶级奢侈品品牌路易威登（Louis Vuitton）的入职邀请。

24岁的哈萨克斯坦女孩阿尼莉雅·伊布拉伊莫娃出生在卡拉干达州，近10年来生活在伦敦。熟练掌握绘画技法的阿尼莉雅此前是该奢侈品品牌的销售员，之后参加了该公司举行的设计师大赛。

阿尼莉雅·伊布拉伊莫娃表示，很荣幸通过了持续两个月的严格筛选过程。很高兴能成为从英国和欧洲的艺术家中选出的 17 位设计师之一。 “我们会想出各种创意，以吸引顾客的注意力，并提高路易威登的销量。 ”

目前，阿尼莉雅的工作是装饰路易威登的手提箱。

阿尼莉雅画出来的每一幅图案都独一无二的， 这也是为什么名人和艺术爱好者热衷于购买该品牌的原因。 比如这个手提箱上的图案描绘了维多利亚女王的皇冠。

阿尼莉雅的母亲扎吾列·穆哈玛迪耶娃在伦敦咨询领域工作。 最初，她希望女儿成为一名金融家，后来发现女儿对创意工作情有独钟，便让她追随了自己的梦想。

阿尼莉雅在准备自己的绘画作品集，计划于秋季在伦敦举办个人画展。与此同时，她还打算对自己的个人作品进行慈善拍卖，并将拍卖所得款用于当地神庙的修复工作。

此外，阿尼莉雅也希望能在祖国哈萨克斯坦举办一场个人画展。“我一直想与哈萨克斯坦保持联系， 因为祖国能让我感到幸福，我的爱国情怀一直都在。 ” 她说。

【编译：阿依波塔】