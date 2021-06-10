哈英议会间合作小组举行视频会谈

哈通社/伦敦/6月10日 —— 据马吉利斯（议会下院）消息，哈萨克斯坦与英国议会间合作小组10日举行视频会谈，就两国在新冠疫情应对措施和英国脱欧后的双边合作问题进行了讨论。

此外，英国议员们还就哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫上任2年开展的改革进程发表了评论。

会上，英国工党议员伊恩·麦肯齐·迈克尼科尔 （Iain Mackenzie McNicol）谈及气候变化问题。

“双方在气候变化问题有着巨大的合作潜力。我相信两国政府在该领域取得有效成果。”他说。

与会者还就应对新冠疫情问题进行了深入讨论。此外，英国议员们表示对哈萨克斯坦国产新冠疫苗的未来有着很高的期待。

哈-英议会合作小组联合主席鲍勃·斯图尔特说：“中亚国家当中，哈萨克斯坦是唯一自主研发出新冠疫苗的国家。为了进一步改进疫苗，我们愿意提供科研和投资支持。”

哈-英议会合作小组联合主席瓦基尔·纳比耶夫说：“疫情期间，国家拨款150亿美元或GPD的9%，向民众和商业提供了支持。我们愿意同国际社会和英国合作伙伴一道，联合应对新冠疫情。”

与会者还对托卡耶夫总统上任2年以来的政治改革成果进行了分析，其中注重关注了地方官员选举问题。

据了解，英国完成脱欧后已与70多个国家达成了经贸协议。英国议员们指出，相信哈萨克斯坦将成为与该国达成经贸协议的第71个国家。

【编译：小穆】