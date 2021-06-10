欧开行行长：哈萨克斯坦电子政务网站是该领域领先系统之一

哈通社/努尔苏丹/6月10日 —— 欧洲复兴​开发银行行长奥迪勒·雷诺·巴索（Odile Renaud-Basso）10日在托卡耶夫总统主持召开的外国投资者理事会第33次全体会议上表示，哈萨克斯坦电子政务门户网站是该领域领先的系统之一。

欧开行行长说：“在总统先生和贵国政府的努力下，我们在疫情期间取得了许多有效的成果。但是，高质量经济成就和更具竞争力的经济领域应成为我们的目标。这将成为私营部门改革期间的主要动力。”

据她介绍，当前是私营部门充满机遇的时期。

“数字和创新，以及绿化是优先发展领域。目前，哈萨克斯坦在数字化领域取得了有效成果，贵国电子政务门户网站是该领域中的领先系统之一。但与此同时，要继续完善私营部门在数字领域的投资。这将有助于提升出口潜力。为保障这一问题，我呼吁哈萨克斯坦政府加强生态系统。首先，有必要投入最大的资源来提高民众的技术素养。这将有助于推动IT和创新领域的发展，并进一步提高出口商的竞争力。” 巴索女士说。

欧开行行长还表示，哈萨克斯坦已开始为创新和商业创造机会，开发数字平台。

“比如说，欧开行正在开发阿拉木图市数字模拟。该项目将改善居民生活水平，并有助于吸引更多的投资。”她说。

【编译：小穆】