总统指示在霍尔果斯引入集装箱运输跟踪系统

哈通社/努尔苏丹/6月10日 —— 托卡耶夫总统10日在外国投资理事会第33次全体会议上表示，为保障霍尔果斯过境点集装箱的连续运输，应引入集装箱运输跟踪系统。

总统说：“我向政府指示，在边境过境点，具体来说在霍尔果斯引入显示实时位置、运输时间和延误信息的集装箱运输跟踪系统。”

托卡耶夫总统表示，该跟踪系统应与乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和其他邻国之间的边境过境点采用。

“目前，交通通讯是政府政策的优先事项。我个人将监管该项目的落实。”总统说。

托卡耶夫指出，过去10年，哈萨克斯坦在全球运输走廊建设了强大的基础设施框架。

“2020年，过境铁路运输量增长17%。其中，集装箱运输是增长的主要因素。积极发挥哈萨克斯坦铁路运输潜力是当前的新任务。去年，共完成90万标箱集装箱运输，较2019年增长32%。其中，中国-欧洲-中国运输线集装箱占91%。铁路、公路和管道服务占运输服务的 67%。我们可以自信的说，哈萨克斯坦已成为亚洲和欧洲之间的陆路运输的重要部分。哈萨克斯坦是中国落实‘一带一路’项目的重要伙伴。”总统说。

【编译：小穆】