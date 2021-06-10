总统指示制定扩大绿色投资市场的具体方案

哈通社/努尔苏丹/6月10日—哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日在外国投资理事会全体会议期间指出，国内金融科技在服务开发和出口方面具有巨大潜力。

总统指出，2020 年是国内金融科技行业取得丰硕成果的一年。去年，哈萨克斯坦金融科技公司Kaspi.kz在伦敦证券交易所首次公开募股。该公司目前是我国市值最高的上市公司，达170亿美元。来自美国、欧洲和亚洲的投资商参与了Kaspi.kz的IPO。这意味着国内金融科技在服务开发和出口方面具有巨大潜力。

据总统介绍，在阿斯塔纳国际金融中心基础上建立的金融科技实验室（FinTech Lab）监管沙盒已投入使用，它将提供7种创新服务。

总统表示，政府应支持KPMG公司聘用在国际领先科技公司有工作经验的哈萨克斯坦人才和发展项目落实的倡议。德意志银行推出的有关发行与ESG(环境、社会、治理)相关的绿色债券和金融工具的提议也很有吸引力。

在此方面，总统指示央行、金融服务监管局和阿斯塔纳国际金融中心对此进行研究，为扩大哈萨克斯坦绿色投资市场制定具体方案。

【编译：达娜】