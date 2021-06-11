哈萨克斯坦制造企业建议将出口程序数字化

哈通社/阿拉木图/6月11日 -- 阿拉木图市企业家联合会新闻中心消息，哈萨克斯坦企业家向欧亚经济委员会经济与财政政策委员鲁苏兰·别克塔耶夫反馈了企业因新出台政策面临的损失。

目前，欧亚经济委员会正在讨论关于适用烟酒产品海关过境程序的一项决定草案。随着草案通过，该产品将两次被置入海关程序-出口和海关过境，这将导致从事该业务的企业支出额外的时间和财务成本。

哈烟草工业协会代表迪恩穆罕默德·阿布色梅托夫表示，哈萨克斯坦商界不反对俄罗斯方面提出的通过联盟关税区域运输烟酒产品的问题。但哈萨克斯坦的企业家不支持针对同一商品出台和实施多项监管措施，也就是说,他们不同意采用欧亚经济联盟委员会的决定。商界认为这整个过程将对商业环境产生负面影响。

商业发展部主任加利亚·卓勒德巴耶娃表示，应考虑到不同企业的利益诉求，在解决这个问题方面，保持平衡是很重要的，需要考虑到所有的细微差别。

KSP Steel代表艾格利穆·伊萨汗诺娃提出，现在流程包括需要哈萨克斯坦国家税收委员会的盖章认证。这一耗时持久的程序将成为出口企业向EAEU国家出口哈萨克斯坦产品时面临的一个问题，还将导致诸如货车闲置、货物延迟交付，以及未能完成运输计划面临的罚款等情况而造成的额外损失。

为了解决这个问题，与会代表建议修改程序，取消向国家税收委员会提供纸质运输单据的要求，优化和数字化哈萨克斯坦货物出口到EAEU市场的程序。

鲁苏兰·别克塔耶夫表示，所有问题都会被详细记录和研究，相关建议也会被考虑在内。

【编辑：木合塔尔·木拉提】