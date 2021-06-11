信任与连续性——写在托卡耶夫总统就职两周年之际

哈通社/努尔苏丹/6月11日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫就任两周年之际，《主权哈萨克斯坦报》发表了评论文章《信任与连续性》

信任与连续性

两年前，哈斯穆-卓玛尔特•科梅尔吾勒·托卡耶夫正式宣誓就任哈萨克斯坦共和国总统。

也正是在那时，哈斯穆-卓玛尔特•科梅尔吾勒向全体哈萨克斯坦人民许下了承诺，公布了旨在引领国家和民族走向辉煌未来的计划。

那就是《连续性、发展、公正》。在两年的时间里，我们的国家所取得的各项成就，也是这项计划正确性的佐证。可以说，时间证明，首任总统、民族领袖所选择的优秀的继任者，并没有辜负人民所赋予他的信任。

当然，过去的两年对于哈萨克斯坦而言并不轻松。阿尔斯、库尔岱以及马科塔阿尔勒地区出现的悲剧性事件，席卷全球的COVID-19疫情以及由此而来的经济危机。不过面对这些复杂的局势，总统依然坚定而沉稳的推动着政策的执行。国家信任会议被组织了起来，涉及民生的重要问题不断得到改善，总统人才储备计划开始实施，通过了旨在提高医生和教师收入地位问题的一系列措施。为了加快推动民主化进程和政治体制改革，对哈萨克斯坦的许多法律进行了修改和补充。可以说，在这两年里，建立«倾听人民声音的政府»正在成为一个愈发清晰的、不断实现的概念。

新冠大流行是一个真正的危机，但同时，在应对这场危机的过程中，新的医院设施不断建立，政府及时采取了针对低收入群体的保障性措施，以事实证明国家不会让自己的公民陷入困境。此外，通过允许公民动用养老金储蓄购买房产和支付医疗费用的相关举措，也清楚的表明了国家对人民福祉的关心和进一步减少危机对人民生活水平的影响的愿望。可以说，与国际社会上的许多国家相比，哈萨克斯坦已经体现了她所拥有的、可相比较的长处。

在人文领域的成就同样不容忽视。在这两年中，我们举办了诸如金帐汗国750周年、阿拜诞辰175周年以及阿尔法拉比1150周年等一系列重大的国家性文化活动。这些活动的目的在于凝聚民族意识、巩固国民身份、振兴国家价值观。在举办这些活动的过程中，还坚定的杜绝了浪费和虚荣的攀比之风。总的来说，即使是在困难的时刻，我国依然成功的完成了这一系列的措施，我们也能从中看到托卡耶夫总统对于文学、艺术和创新能力的重视，毕竟，没有这些就无法推动民族精神的发展。

虽然曾有许多中预测，但在实际的执政过程中，首任总统、民族领袖所奠定的多边外交政策依然得到了良好的延续。在保障本国利益的基础上，哈萨克斯坦与其战略伙伴开展建设性合作，国际声望也在不断提升。值得一提的是，在2021年3月31日召开的突厥语国家合作委员会元首峰会期间，托卡耶夫总统提议将历史名城突厥斯坦定为突厥世界的精神首都。这一步，堪称提升哈萨克斯坦国际声望的重要举措。此外，托卡耶夫总统在对欧亚经济联盟国家领导人的讲话中，确定了未来五年欧亚合作的主要方向。

我们认为，巩固人民团结、振兴人文发展和精神和谐，是哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统执政两年间最重要的成就。自信、沉稳、«不疾不徐脚踏实地»、作出坚定承诺的总统，正在妥善的延续着民族领袖奠定的道路，以卓越的手段将«富有哈萨克斯坦特色的政治现代化模式»发扬光大。就在最近，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫将哈萨克斯坦民族和睦大会主席的职务移交给了哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，这也可以被视作这种和谐模式的范例。在这一基于信任与延续的良好政治传统的基础上，哈萨克斯坦也必然将走向辉煌而光明的未来。

【编译：木合塔尔·木拉提】