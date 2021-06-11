哈萨克斯坦与欧盟有意扩大双边合作前景

哈通社/布鲁塞尔/6月11日—哈萨克​斯坦驻欧盟代表处负责人玛尔胡兰·拜穆汗近日会见欧盟委员会副主席、欧盟委员会外交和安全政策高级代表、«欧洲学院»校长费代丽卡·莫盖里尼，就哈萨克斯坦与欧盟之间的合作前景进行讨论。

据外交部新闻消息，莫盖里尼表示，哈萨克斯坦和欧盟在积极伙伴关系共同利益的推动下，成功地建立了信任对话。

值得一提的是，莫盖里尼为推动双边关系做出了特殊贡献。作为欧盟委员会副主席，莫盖里尼参与起草并签署了哈萨克斯坦与欧盟之间加强伙伴关系与合作协定（EPCA），该合作协定为提升哈萨克斯坦与欧盟合作水平提供了全面框架。

会谈期间，双方就哈萨克斯坦的政治和经济改革，哈萨克斯坦和欧盟的疫苗接种进程，以及QazVac国产疫苗的生产和使用等议题进行了讨论。

同时，双方还特别提到了建立核安全和无核武器世界全球领袖联盟的问题，作为联合国高级别小组现任联合主席以及积极参与核不扩散进程的前议员，莫盖里尼表达了对该倡议的兴趣并分享了她在该领域的工作经验。

此外，双方还就有关在哈萨克斯坦大学、专家团体和«欧洲学院»之间建立合作关系并实施教育项目的可能性进行了详细讨论。

【编译：达娜】