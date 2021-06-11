联合国加大力度 应对埃塞俄比亚提格雷地区迫在眉睫的饥荒

哈通社/罗马/6月11日 —— 据联合国新闻处消息，世界粮食计划署负责人10日呼吁立即向埃塞俄比亚提格雷地区提供救生援助。埃塞俄比亚政府和地区部队之间的持续战斗已使约35万人面临饥荒的风险。

粮食计划署执行主任比斯利说，获得食物对于避免灾难是至关重要的，令人震惊的新数据证实，那里有400万人面临严重的饥饿。

武装团体封锁通道

尽管联合国机构已经在该地区开展了紧急粮食援助行动，增加了140万人的粮食分配，但他说，这仅仅是应该接受援助人数的一半。

比斯利在一份声明中说: “对我们在提格雷的工作人员来说，残酷的现实是，在我们向一些家庭提供救命食物的同时，还有数不清的人，特别是在我们接触不到的农村地区，我们无法向其提供援助。我们已经呼吁获得人道主义援助进入，但仍遭到武装团体封锁。”

他说：“提格雷人民获得重要服务和粮食署向他们提供粮食援助的能力对于避免灾难至关重要。必须将准入范围扩大到大城市之外，让急需帮助的人无论身在何处，都能得到充分的援助，不得拖延。”

十年来最大的威胁

粮食计划署与联合国粮食及农业组织和联合国儿童基金会一起呼吁采取紧急行动，解决埃塞俄比亚北部的粮食不安全问题，避免提格雷迫在眉睫的饥荒。

他们的呼吁是在联合国和援助伙伴周四发布最新的“粮食安全阶段综合分类”(IPC)分析报告后发出的。

该报告称，提格雷已经有超过35万人面临灾难性的境地，这是过去十年来单个国家的最高数字。

此外，提格雷以及邻近的阿姆哈拉（Amhara）和阿法尔（Afar）地区有550多万人正在努力解决严重的粮食不安全问题。如果不采取紧急行动，处于粮食不安全紧急状态的200万人可能会陷入饥饿。

助长饥饿的冲突

根据“粮食安全阶段综合分类”的报告，始于去年11月的中央政府军和提格雷人民解放阵线地区部队之间的冲突是提格雷严重粮食安全的主要原因。战斗引发了大规模流离失所，生计和基础设施遭到广泛破坏，就业机会丧失。

粮农组织总干事屈冬玉说：“埃塞俄比亚北部的农村社区尤其受到冲突的影响。许多农场被毁，种子和牲畜等生产性资产出现损失。”

他说：“我们必须帮助这些社区让他们的家庭有饭吃，并支持当地的粮食生产，为更快的恢复铺平道路。但为了帮助处于饥荒边缘的人们，我们需要资源和通行——这两者仍然是个问题。”

儿童基金会表示，令其感到关切的是，提格雷各地越来越多的婴儿和幼儿正面临疾病，并可能因营养不良而死亡。

联合国儿童基金会执行主任福尔说:“我们正与我们的合作伙伴一起努力提供营养、医疗保健和清洁水支持。”

她说：“然而，如果没有人道主义准入来扩大我们的应对措施，目前提格雷无法进入的地区估计有3万3000名严重营养不良的儿童面临很高的死亡风险。世界不能允许这种情况发生。”

急需资金

联合国机构和合作伙伴正在加大应对力度，强调需要畅通无阻的准入和紧急资金。

世界粮食计划署正在努力帮助提格雷西北部和南部地区的210万人，到今年年底需要2.03亿美元。

粮农组织解释说，6月是一个关键的月份，因为这一年的谷物种植季节已经结束。上个月，该机构向大约2万人提供了种子，种植工作正在进行中。在接下来的几周内，还将有25万人接受帮助。

粮农组织计划在未来六个月继续加大活动力度，包括支持37.5万人进行种植。总体而言，到2022年底需要7700万美元，但迄今没有获得任何资金。

儿童基金会是营养方面的牵头机构，其工作重点是筛查和治疗严重消瘦的儿童。据估计，今年提格雷大约有5万6000名儿童需要治疗，但如果不能保证通行，可能会有3万3000名儿童得不到治疗。

联合国机构正在寻求1070万美元来支持提格雷、阿姆哈拉和阿法尔地区的儿童，包括提供即食食疗食品、常规药物和消瘦治疗。