美国政府阿富汗和解事务特别代表访问哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/6月14日 --美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德上周对哈萨克斯坦进行了访问。

在对努尔苏丹市进行的访问期间美国特别代表指出，美国有必要同中亚国家，尤其是其中的哈萨克斯坦就打击阿富汗境内的恐怖主义以及恢复当地经济发展开展紧密合作。

他还表示，为了全面的恢复阿富汗的稳定和平，建立安宁的社会环境，为该国提供必要的人道主义援助，各方应积极合作开展相关的工作。

哈利勒扎德强调指出，各方应考虑如何协调美军撤离阿富汗之后，在当地的反恐行动。

据了解，美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅•哈利勒扎德上月在卡塔尔首都多哈与阿富汗塔利班组织分管政治事务的领导人阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔进行了会面，就尽快释放在押人员、制止暴力行为、实现停火、加快阿富汗内部谈判进程等问题进行了讨论。

美国政府与阿富汗塔利班2月29日签署和平协议。根据协议，塔利班将从3月10日起与阿富汗各方举行阿人内部对话，阿政府将在会谈前释放大约5000名塔利班在押人员，塔利班释放大约1000名阿政府方面人员。由于阿富汗政府此前未能释放塔利班在押人员，阿人内部对话始终未能举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】