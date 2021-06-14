哈萨克斯坦与葡萄牙有意扩大人道主义领域合作

哈通社/努尔苏丹/6月14日--哈萨克斯坦驻葡萄牙大使达吾列特·巴特拉舍夫日前会见葡萄牙卡蒙斯学院（Camões）院长若昂·里贝罗·德·阿尔梅达。

据外交部新闻消息，大使在6月10日葡萄牙国庆日之际（葡萄牙日、贾梅士日暨葡侨日）向阿尔梅达表示了祝贺，并就今年在哈萨克斯坦独立30周年框架内举行的庆祝活动进行了介绍，同时，双方就文化和人道主义合作发展中的广泛问题进行了讨论。

双方表示，两国在人道主义领域拥有巨大合作潜力，联合项目的实施将有助于进一步文化交流，加强两国人民之间的友谊。

阿尔梅达对两国文化和语言交流的发展表示欢迎，并表示葡方有兴趣在哈萨克斯坦实施语言培训项目。双方还特别讨论了哈萨克斯坦大学与卡蒙斯学院之间的合作前景。在此方面，双方就签署文化和语言领域的合作协议达成了共识。

此外，为帮助海外侨民发展母语亲近祖国文化，阿尔梅达表示有意与哈萨克斯坦«同胞»基金会建立密切联系并进一步发展交流互动。作为葡萄牙外交部负责执行官方发展援助领域项目的机构，卡蒙斯学院院长对哈萨克斯坦大使提出的与哈萨克斯坦国际发展合作署（KazAID）签署合作协定的建议表示支持。

根据会谈结果，哈萨克斯坦大使向学院图书馆赠送了首任总统纳扎尔巴耶夫的著作《独立时代》以及阿拜·库南巴耶夫的《阿拜箴言录》葡萄牙语译本。

【编译：达娜】