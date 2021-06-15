土耳其阿拉尼亚市将市中心公园命名为«阿拜公园»

哈通社/努尔苏丹/6月15日 – 土耳其阿拉尼亚市日前将该市中心的一座花园命名为«阿拜公园»，以示对哈萨克著名文学家、教育家和哲学家阿拜·库南拜的纪念。

据哈萨克斯坦外交部消息，日前在阿拜诞辰175周年系列纪念活动框架下，哈萨克斯坦驻土耳其大使馆、哈萨克斯坦驻阿拉尼亚领事馆、阿拉尼亚自治市政府和阿拉尼亚哈萨克人联合会共同组织了«阿拜公园»的揭幕仪式。

此次活动原计划在2020年举办，因新冠大流行疫情延期至今年。

哈驻土大使阿布扎勒·萨帕尔别克吾勒、阿拉尼亚自治市市长阿德姆·穆拉特·尤杰勒、哈驻安塔利亚领事玛吾林·恩布拉依库洛夫、哈驻阿拉尼亚荣誉领事阿赫梅特·杰贝吉，以及当地市民等共同出席了盛大的活动。

哈萨克斯坦大使在揭幕仪式上，对土耳其政府为加深哈土两国人文交流所作出的一系列努力深表感谢。他强调，兄弟般的两国人民之间，各领域合作与交流必然将会持续发展和加深。

而一同出席活动的阿拉尼亚自治市市长阿德姆•穆拉特•尤杰勒也表示，将位于市中心的公园以哈萨克先贤阿拜之名命名，是哈萨克和土耳其人民在精神和文化上相互亲近的又一证明。

活动期间，公园内还为一座全新的阿拜雕像进行了揭幕，此外还举行了丰富多彩的文艺表演。

土耳其外长梅夫吕特·恰武什奥卢、土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢、民族行动党主席德​夫莱特·巴赫切利等多位官员就阿拜公园的开幕发来贺电。

【编译：木合塔尔·木拉提】