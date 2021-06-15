全球新冠肺炎新增病例连续七周下降

哈通社/努尔苏丹/6月15日 -- 世界卫生组织表示，全球冠病新增病例连续七个星期下降，这也是自疫情暴发以来，病例持续下跌最长的一次。世卫也对七国集团领导人承诺捐献的8亿7000万剂疫苗表示欢迎，但认为全球需要更多和更快的疫苗供应。

世卫总干事谭德塞说，病毒传播的速度比疫苗分发来得快，要真正遏制病毒，全球至少七成人口必须在明年七国集团峰会举行前接种疫苗。

另一边，美国的诺瓦瓦克斯疫苗传来好消息。研究显示这款冠病疫苗的整体有效性超过90%，接种疫苗可以百分百保障预防出现中至重症，同时也能抵抗变种病毒。

诺瓦瓦克斯公司总裁埃克表示：«重要的是我们评估疫苗的有效性，评估那些生病的人，他们有轻微、中度或重度症状的。结果发现我们的疫苗试验中没有中度和重度病例。»

这项研究在美国和墨西哥进行，将近三万人参与。公司计划在今年第三季度，向美国和其他地区的监管局申请紧急授权，预计每个月可生产超过一亿剂疫苗。

诺瓦瓦克斯疫苗采用蛋白单位技术，需要注射两剂，不需要超低温保存，能为基础建设不完善的中低收入国家带来便利。

【编辑：木合塔尔·木拉提】