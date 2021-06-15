世卫组织警告：电子废物正在危害数百万儿童的健康

哈通社/日内瓦/6月15日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织15日表示，未经正规处理的废弃电气和电子设备正在危害全球数百万儿童、青少年和孕妇的健康，迫切需要采取具有约束力的有效行动，应对这一日益加剧的健康威胁。

世卫组织今天发布了全球首份有关电子废物与儿童健康状况的报告。这份题为 《儿童与数字垃圾场》 的报告指出，每年，全球所产生的电子废物中都有一大部分从高收入国家流向低收入和中等收入国家，这些国家在安全处置电子废物方面缺乏规范和管理，相关基础设施、培训，以及环境和健康安全措施严重不足，使得处理这些电子废物的劳动者，及其所在的家庭和社区面临日益严重的健康威胁。

电子废物与人类健康

报告指出，电子废物中包含铅、汞、镍、溴化阻燃剂，以及多环芳烃等1000多种有害物质。全球目前有多达1290万女性在非正规电子废物处理行业工作，这些有毒物质可能影响她们以及她们未来所生下的孩子的健康。

报告表示，孕妇接触上述有毒物质可能会对胎儿的健康和发育带来不可逆转的长期影响，导致死产、早产，出生体重过低和身高不足。有证据表明，孕妇因回收电子废物而大量接触铅元素可能严重影响新生儿的神经系统发育，增加注意力缺陷和多动症的发病率，导致行为问题、性格改变、感觉处理障碍，以及认知和语言系统缺陷。

此外，电子废物中所包含的有毒物质还可能影响儿童的呼吸系统和肺功能、导致基因损伤和甲状腺功能异常，成年后患上癌症和心血管疾病等慢性疾病的风险也会增加。

与此同时，全球还有1800多万儿童和青少年——有些甚至年仅五岁——正在从事非正规的电子废物处理和回收工作。报告表示，儿童常常被父母或监护人派去从事这一工作，因为他们的小手在分拣和回收电子器件时比成人灵活得多。此外，还有大量儿童在电子废物回收中心附近生活、上学和玩耍，这些区域内的铅和汞等有毒物质含量较高，可能损害他们的智力发展。

报告指出，由于年龄较小、体重较轻、器官尚未发育完全，以及正处于快速成长和发育阶段，儿童在电子废物中的有毒化学物质面前显得尤其脆弱。相对体重而言，他们所吸收的污染物质更多，且通过新陈代谢等方式将其排出体外的能力更弱。

报告主要作者、来自世卫组织儿童环境健康合作中心的德里丝（Marie-Noel Brune Drisse）表示，“一个孩子只要吃上一枚来自加纳阿格博格布洛谢电子垃圾倾倒场的鸡蛋，其所摄入的氯化二恶英类物质就会超过欧洲食品安全机构每日摄入上限标准的220倍。电子废物未能得到适当的管理和处置是导致这种情况的主要原因。目前，还有许多国家尚未意识到这是一个正在日益加剧的严重健康问题。如果不能立即采取行动，儿童的健康就将受到灾难性的严重影响，并将在未来为医疗系统带来沉重的负担。”

日益加剧的问题

报告表示，全球所产生的电子废物正在不断增加。据“全球电子废物统计伙伴关系”统计，2019年全球共产生了5360万吨电子废物，比2015年增加了21%，这些废弃物的总重量相当于350艘游轮。随着电脑、手机和其他电子产品的产量不断扩大，以及更新换代速度的不断加快，这一趋势预计仍将持续。

据估计，2019年，仅有17.4%的电子废物通过正规途径得到处理和回收，其余的电子废物都以非法方式进行倾倒，其中大部分都流向了低收入和中等收入国家，并在这些国家由非正规行业的劳动者进行回收。

报告表示，除人类健康之外，对电子废物进行适当的收集和处理对于保护环境和减少二氧化碳排放也具有积极意义。“全球电子废物统计伙伴关系”指出，2019年，全球17.4%经正规处置的电子废物所减少的碳排放相当于1500万吨二氧化碳当量。

立即采取行动

报告呼吁进出口行业以及各国政府迅速采取有效和具有约束力的行动，确保电子废物能够以对环境、健康和安全无害的方式得到适当处置，同时密切监督接触电子废物所产生的健康后果、推动电子产品的回收利用，并鼓励生产更加持久耐用的电气和电子设备。

报告同时呼吁医疗行业采取行动，通过加强诊断、监测和预防，来减少电子废物对于健康的不良影响，并开展更多相关研究和数据收集，进一步了解非正规电子废物回收行业劳动者所面临的健康风险，与社区、企业和政府合作，将健康问题置于电子废物回收行业管理工作的核心。