东京奥运期间 违反隔离要求者或被驱逐出境

哈通社/努尔苏丹/6月16日 – 今年的东京奥运会期间，违反相关隔离检疫要求的人员可能会被驱逐出日本国境。

据Sports.kz消息，国际奥委会 (IOC) 和国际残奥会 (IOC) 公布了新的选手须知守则（第3版）。

根据最新的选手须知，有关机构将有权对拒绝遵守卫生防疫检疫规章制度的运动员和陪同人员实施处分，包括禁止其参加奥运会或驱逐出境。

最新版守则规定，来自海外参加东京奥运的人士需配合防疫需求等，他们将在入境日本后的2周内接受严格的行动管理。

另外，守则规定，为了做好防疫措施，原则上每天检测的选手在上午9点或下午6点提交唾液样本，接受抗原检查。如果检查结果呈现阳性，必须再接受设于选手村发热门诊的核酸检测(PCR)。

针对媒体相关人士、赞助商等的守则预计将于6月22日前陆续公布，今后将视情况所需进行必要的修正。

东京奥运会原定于2020年7月24~8月9日期间举行，后因新冠全球大流行而延期一年，将在今年7月8~8月8日期间举办。

国际奥委会副主席约翰·科茨15日已抵达东京，为即将在7月23日开幕的东京奥运做最后准备。国际奥委会主席巴赫预计7月到日本。

【编译：木合塔尔·木拉提】