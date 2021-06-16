马吉利斯通过欧亚经济联盟能源领域法案

哈通社/努尔苏丹/6月16日--马吉利斯（议会下院）全体会议16日批准通过了《关于对2014年5月29日签署的欧亚经济联盟条约就吉尔吉斯斯坦入盟协议进行补充修改》法案。

值得一提的是，2014年5月29日，白俄罗斯、哈萨克斯坦和俄罗斯签署了《欧亚经济联盟条约》。2014年12月23日，吉尔吉斯斯坦签署了«入盟»条约并于2015年8月12日正式加入。

哈萨克斯坦能源部部长努尔兰·诺海耶夫介绍，现阶段的欧亚经济联盟电力跨国传输服务准则，作为«保障在电力领域获得自然垄断服务协议»的附录，目前并不适用于吉尔吉斯斯坦。因此，该法案对协议附录21中与定价和关税政策有关的款项进行了修改，即重新定义了与吉尔吉斯斯坦加入该条约有关的电力跨国传输服务准则。

议定书草案于2017年1月13日获欧亚经济联盟理事会批准。

诺海耶夫表示，考虑到吉尔吉斯斯坦的加入，该议定书的批准将确保欧亚经济联盟成员国能源系统的有效运行。

他强调，目前，该法案已获得初哈萨克斯坦之外所有成员国的批准通过。协议的通过不会导致负面的社会经济和法律后果，并且不需要额外的资金支持。

【编译：达娜】