哈国家研究中心将与以色列公司共建新冠病毒检测实验室

哈通社/努尔苏丹/6月16日 —— 据外交部消息，在哈萨克斯坦驻以色列大使馆的支持下，哈萨克斯坦卫生部流行病​控制委员会国家研究中心与以色列Aid Genomics公司签署了共建无偿新冠病毒检测实验室合作备忘录。

消息称，哈萨克斯坦驻以色列特命全权大使萨特巴勒德·布尔沙阔夫出席签署仪式。他强调，以色列分享抗击疫情经验和在哈萨克斯坦境内建立高科技实验室将有助于防止新冠疫情的进一步传播。

哈萨克斯坦大使表示，哈以两国在医疗卫生领域建立了积极合作，双方医务人员定期举行着双边会谈，并分享着医疗领域的经验。

Aid Genomics公司董事长斯尼尔·扎诺（Snir Zano）高度评价了两国之间的友好合作关系。他指出，实验室将配备最新科技技术，将在各种基因组项目中展现出极高的精度。

根据协议，以色列合作伙伴将派出专家组，在哈萨克斯坦境内建立实验室，并培训哈萨克斯坦专家。

AID Genomics Limited是一家诊断和治疗癌症和传染病患者的医疗技术的国际公司。该公司的实验平台由肿瘤学、分子生物学、分子病理学、基因组学和生物信息学领域的领先专家团队研发。新冠疫情大流行以来，该公司的实验室完成了以色列70%以上的新冠病毒PCR检测。

【编译：小穆】