哈萨克斯坦最长大桥工程在东哈州开工

哈通社/乌斯卡曼/6月16日 —— 据东哈州州政府消息，该州州长达尼亚勒•阿赫梅托夫16日出席了横跨布赫图尔玛水库大桥工程开工仪式。

消息称，跨布赫图尔玛水库大桥工程根据托卡耶夫总统的指示建设，链接东哈州库尔舍姆县和阔科佩克特县，总长1.3公里，预计2024年完工。

值得一提的是，工程建成后将成为哈萨克斯坦最长大桥。

州长阿赫梅托夫说：“大桥建设工程是东哈州民众期待已久的重要事件。该工程的建成将为边境地区居民点与东哈州各地之间的交通和物流创造便利，将进一步提高偏僻地区民众的生活水平带来积极影响，并为东哈州经济发展创造新的机遇。”

据了解，工程承包商已完成辅道建设和电力输配工作，并为施工人员建造了250个床位的宿舍楼。

今年2月，东哈州州政府为工程拨款了10亿坚戈资金。

布赫图尔玛水库位于东哈州额尔齐斯河上游，是世界上最著名的十大水库之一。建立于前苏联时期的水库面积达5490平方公里，水深为80米，水库容量为49.6立方公里。

【编译：小穆】