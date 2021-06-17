二战烈士遗骸归国 英雄规格安葬

哈通社/卡尔卡拉勒/6月17日 -- 1942年在反法西斯战场上英勇捐躯的哈萨克斯坦烈士拉皮克·沙穆什耶夫的遗骸日前被运回家乡安葬。几十年以来，烈士的家属一直在寻找他的遗体。

沙穆什耶夫1912年出生于卡拉干达州卡尔卡拉勒，1942年应征入伍。参军时，家中有母亲、妻子和两个孩子。

他作为苏联红军868步兵师的一员，参加了在布良斯克附近的战役。

1942年夏季，他在战场上严重负伤，并因伤重不治牺牲。

他的家属收到了烈士阵亡的消息，但此后多年一直不了解其遗体下葬的具体为止。

在«加里宁广场-2021»国际行动期间，俄罗斯的一个烈士遗骸搜寻小组查明了沙穆什耶夫的埋葬地点，并与哈方取得了联系。

除沙穆什耶夫以外，此次与他一同被找到的还有另外两位哈萨克斯坦二战烈士的遗骸。这两人分别是卡门·朱马诺夫和托列拜·朱马别科夫。

为了迎接三位烈士的遗骸归国，哈萨克斯坦国防部专门安排了空军运输机，赴俄罗斯迎接烈士。

国防部还在首都举行了隆重的仪式，并邀请烈士的亲属们参加。

目前三位烈士的遗体已运往各自家乡安葬。

第二次世界大战期间，哈萨克斯坦有超过120万人应征入伍，其中超半数没有从战场上归来。

【编译：木合塔尔·木拉提】