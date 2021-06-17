哈萨克斯坦成立商品交易委员会情况中心

哈通社/努尔苏丹/6月17日 – 哈萨克斯坦竞争保护和发展署交易委员会情况中心17日在首都努尔苏丹正式启动运行。这是政府落实总统相关任务要求的一部分。

据总理官网消息，情况中心的建立目的，旨在对交易所在线交易进行监督，监控场外交易市场与证券交易所报价情况，确保交易所在交易中遵守反垄断要求。

政府副总理罗曼·斯卡利亚尔出席了中心启动仪式。副总理强调指出，交易委员会在大宗商品贸易方面开展的一系列工作取得了有效的成绩，今后有必要在短期内进一步完善交易机制，吸引更多的市场参与者，并开展业务人员的培训工作等。

当天，贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫、能源部副部长阿赛特·玛高沃夫以及国内外商品交易所代表等也出席了启动仪式。

仪式上，哈萨克斯坦大宗商品交易所的负责人介绍了燃料、沥青、煤炭的小额交易结果，这些产品于 2021 年首次通过交易平台开始销售。负责人介绍称，此类民商品通过交易平台进行销售，能够大幅减少中间商的数量，为煤矿与区域运营商提供了直接交易的渠道，减少了居民购买相关商品的最终成本。

【编译：木合塔尔·木拉提】