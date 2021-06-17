哈萨克斯坦-美国商业论坛以线上形式举行

哈通社/努尔苏丹/6月17日--据外交部新闻消息，为期2天的«哈萨克斯坦-美国经贸关系30周年»主题哈美商业论坛以线上形式举行。

论坛由哈萨克斯坦外交部和美国商会共同组织。

两国工商界代表500余人参加了论坛。论坛就农业、能源、«绿色»和数字技术的发展问题进行了讨论。

哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德、美国代理副国务卿玛西娅·伯尼卡特、美国商会主席苏珊·克拉克和雪佛龙首席执行官迈克尔·沃斯出席论坛开幕式。

穆赫塔尔·特列吾别尔德指出了过去30年中哈萨克斯坦和美国战略伙伴关系达到的水平，以及美国对哈萨克斯坦的大量投资，表示相信此次论坛将为深化两国企业经贸合作注入新的动力。

作为哈美商业委员会主席，雪佛龙首席执行官迈克尔·沃斯介绍了田吉兹雪弗龙公司框架下进行的一系列能源领域合作。

伯尼卡特指出了哈萨克斯坦在中亚地区的关键作用，并谈到了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发起的改革，以改善商业环境，开辟气候变化议程合作的新前景，以及维蒙特工业和泰森食品项目的投资机会。

论坛的第一天，召开了«农业和食品生产»专题会议，讨论了哈萨克斯坦农业产业发展问题。

具体来说，讨论了哈萨克斯坦畜牧业和肉类生产的发展前景，改善灌溉土地的复垦，以及在实施维蒙特工业和 泰森食品等联合项目方面合理利用水资源问题。

此外，还谈到了巴伊铁列克国有控股公司的监管和行业支持措施。

根据第一天的结果，阿塔梅肯企业家协会和美国商会签署了一份谅解备忘录，这将促进信息交流、双边访问和联合活动。

论坛第二天，与会者继续就可替代能源、矿业、环保、数字化和法律等领域的各方面合作进行了讨论。

哈萨克斯坦司法部部长马拉特·别克塔耶夫介绍了旨在吸引外国直接投资的司法制度改革、法治和其他措施。

美国商务部副部长黛安·法雷尔表示，哈萨克斯坦是美国重要的贸易伙伴，美国大量的对外直接投资体现了合作伙伴之间的高度信任。

哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫介绍了环境保护和稀有金属产业发展相关政策。

哈萨克斯坦驻美国大使叶尔詹·阿什克巴夫和美国驻哈萨克斯坦大使威廉•莫泽尔出席论坛闭幕式，对为期两天的论坛进行了总结。

双方对努尔苏丹与华盛顿在建交30年中取得的双边关系给予了高度评价。

阿什克巴夫谈到了双边议程主题问题的多样性。 他表示，两国经济合作仍具有巨大潜力，哈萨克斯坦有意与美国继续进行积极对话，以促进贸易政策、应对气候危机、赋予妇女权力和确保区域粮食安全等方面的合作。

威廉•莫泽尔表示，哈萨克斯坦是美国在中亚许多战略领域的稳定伙伴。哈萨克斯坦政府改善商业环境的措施将为农业、信息技术、物流和旅游业的增长开辟新的机遇。

【编译：阿依波塔】