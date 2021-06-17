中国成功发射神舟十二号载人飞船

哈通社/北京/6月17日 -- 据新华社报道，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭当地时间17日9时22分在酒泉卫星发射中心成功发射。

据报道，此后，神舟十二号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波3名航天员送入太空，飞行乘组状态良好，发射取得圆满成功。

据了解，这是中国载人航天工程立项实施以来的第19次飞行任务，也是空间站阶段的首次载人飞行任务。

飞船入轨后，将按照预定程序，与天和核心舱进行自主快速交会对接。组合体飞行期间，航天员将进驻天和核心舱，完成为期3个月的在轨驻留，开展机械臂操作、太空出舱等活动，验证航天员长期在轨驻留、再生生保等一系列关键技术。

据中国载人航天工程办公室消息，神舟十二号载人飞船入轨后顺利完成入轨状态设置，于北京时间2021年6月17日15时54分，采用自主快速交会对接模式成功对接于天和核心舱前向端口，与此前已对接的天舟二号货运飞船一起构成三舱（船）组合体，整个交会对接过程历时约6.5小时。这是天和核心舱发射入轨后，首次与载人飞船进行的交会对接。

按任务实施计划，3名航天员随后将从神舟十二号载人飞船进入天和核心舱。