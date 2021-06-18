政府经济特区效率提升工作小组召开工作会议

哈通社/努尔苏丹/6月18日 – 哈萨克斯坦政府第一副总理阿里汗·斯马伊洛夫17日主持召开了政府经济特区效率提升工作小组会议。

值得一提的是，在2021年1月26日的政府扩大会议上，托卡耶夫总统曾强调指出，无效的经济特区不应得到政府预算的拨款支持，而且有必要将其解散。

为整顿经济特区效益问题，政府成立了专项的工作组。工作组成员包括审计委员会、战略规划与改革署、阿斯塔纳国际金融中心和其他相关国家机关和组织的代表。

在工作组会议上，讨论了如何提升经济特区效率的问题和建议。

其中包括：

在明确经济特区工作期限的前提下，确定给与投资者优惠的标准（高科技、进口替代、高附加值、创新、出口导向等）；

通过改进现有立法，确立投资者拒绝履行义务时需承担的责任；

明确个别经济特区的运营目标。

会议讨论并提出了一系列具有操作性和系统性的措施，旨在加强经济特区项目的实施，改善管理公司的活动，并确保国内企业之间开展平等竞争。

斯马伊洛夫要求工作组在一周内完成相关具体方案的制定。

目前哈萨克斯坦境内共组建了13个经济特区，这些特区中共有303个投资项目正在实施当中，创造长期工作岗位2万余。

经济特区生产的产品种类达到136中，其中在创新发展国家规划框架下有30多种全新产品（直升机、步枪光学瞄准器、夜视设备、装甲运兵车、机车、电力机车、客车、优质管道、棉浆、聚丙烯线等）。此外还提供50多种相关服务。

【编译：木合塔尔·木拉提】