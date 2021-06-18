哈萨克斯坦的美妙风景，宛如外星景观！

哈通社/努尔苏打/6月18日 -- 在哈萨克斯坦，有些错综复杂、不寻常的、美轮美奂的地貌使人联想到外星景观。没错，这些景色使人震惊，给人留下深刻的印象，让人想到其他的世界和星系，使人迫不及待地用所有类型的数码设备拍摄一千张照片，但过一会儿就让人想要离开它们，回到绿草和水中...... 到«另一个星球»考察甚至短途旅行是必须事先做好仔细考虑和计划的，以便只留下最美好的记忆。毕竟，在这种地方一般来说没有任何指路牌，道路修得不理想，最重要的是在几十甚至几百公里范围内都没有饮用水喝！然而，希望访问这些地方的人数逐年增加。困难不会阻挡寻找偏僻小路的探险者和冒险家！下面让我们更详细地了解最引人注目的«外星»景观。

火星景观

东哈萨克斯坦州的克银•克力士景区、卡拉干达州的阿克扎尔山脉、阿拉木图州阿勒腾-叶米丽国家公园的阿克套山脉完全可以与火星景观进行比较。如果你在接近地球时观看红色星球（火星的另一个名称），它看起来就像一颗鲜红的星球。«在研究航天器上拍摄照片时，火星表面的红色会如同锈色。科学家写道，这颗星球的表面真的是«生锈»的——它含有大量的氧化铁。地球上的«红色景观»有深黄色到鲜红色，有时还有紫色，这也是由于土壤的成分。

因此，由石膏与含有微小的紫水晶晶体的土壤组成的混合物使位于卡拉干达州和科斯塔奈州边界的阿克扎尔山脉呈现出一种红紫色色调。看起来非常精彩并令人印象深刻的景观！这里拍的照片就更别提多美了！将为你提供社交网络中的海量«点赞»！

您只有乘坐具有越野能力的交通工具，并由熟悉所有大街小巷的当地导游陪同下才能顺利抵达目的地。 这里旅行者找不到任何指路牌。

克银•克力士景区位于东哈萨克斯坦州，也远离文明，距离库尔驱克小镇120公里，距离东哈州首府乌斯卡曼市约300公里。杂色的，主要由红色粘土组成的被水冲并被风吹的沉积层，形成了一个明亮奇异的景观。据科学家称，这个地方是在恐龙主宰着地球的中生代炎热潮湿的热带气候中形成的。想要到这里旅游同样建议要跟着导游，并夏季干燥天气的时候参观再合适不过了。

不建议在克银•克力士区域宿营。跟恐龙时代一样，这里仍然有大风吹。几个小时的散步参观足以让你走遍克银•克力士并从不同角度拍摄自拍照。 然后前往斋桑湖边。 对了，那儿还有另一个天然纪念碑——氏克尔美斯，可以说是克银•克力士的微型模拟体。这儿甚至有洞穴和粘土迷宫。在斋桑湖的沙岸附近完全可以搭建一个帐篷营地宿夜。

在位于阿拉木图州的阿尔金–埃梅尔国家公园也有自己的火星地块，也就是阿克套山。«阿克套山脉的地层剖面图是独一无二的，可以从太空中看到它，并研究它的基础上可以研究整个地球的演化。此外，另一种游客察觉不到的自然财富隐藏在阿克套山内部，这就是早在5000万年前生存于该地区的古代化石动物。这些动物的骨头残骸在公园的访问中心展出，游客经常会参观阿克套山时遇到这样的骨头»，阿尔金–埃梅尔国家公园科学、信息和监测部主任鲁斯塔木•哈比布拉合曼在其一部作品中写到。

在公园用地里您会被随行导游陪同，他将告诉您很多关于美丽的阿克套风景以及的阿尔金–埃梅尔景点的有趣信息。在这里千万别忘了参观咔土塔乌山脉。虽然这座山的颜色是单调的棕色，不过其奇异的形状会挑战你的想象力。在公园里散步时你很可能会看到生存在草原上的优雅鹅喉羚、野驴和其他当地野生动物。

天王星般的天蓝色山谷

如果继续进行星球色彩之间的比较，那么博子支拉自然物和其在乌斯秋尔特高原上的周围景观是完全可以与用望远镜看起来像洋蓝色的天王星进行比较的。«这颗星球的表面呈现洋蓝色是因为它的甲烷大气吸收了红色光谱所导致»，科学家们解释说，«由于与太阳的距离较远，该星球接接收的太阳能只有地球的1/140，而阳光强度只有1/400倍，因此该星球表面的温度非常低，在零下208至零下212摄氏度范围内。天王星也被称为‘冰巨星’。»

那么，到了位于曼格什套州乌斯秋尔特的被称为博子支拉蚀余山，你当然不会感到冰冷，最多会被来自四面八方的风吹个不停，但在视觉上的相似之处你还是会看到的。博子支拉翻译自哈萨克语，意为灰蓝色的土地（盆地）。白天大部分时间这个景区看起来的确如同藏在灰蓝色的阴霾中。

在照片中看起来壮观的博子支拉的主要物体为两个石灰岩山峰，因其形状而昵称为犬牙。这犬牙从地面的高度达到200多米。而从狭窄的当地导游熟悉的所谓«观景平台»上可看到博子支拉城堡山谷的惊人景色。就是从悬崖的顶部利用无人机可以拍摄到精彩的令人叹为观止的视频！

要到博子支拉参观，旅行者必须在塔克尔*上行驶超过一百公里的路，塔克尔是一个特殊的、盐渍土壤在沙漠和半沙漠中干燥时形成的地形。在干燥的状态下，塔克尔土壤非常强硬和平坦的，由此在干燥季节的沙漠上可以足够快地就像在公路上开的一样驾驶轿车。不过一旦下起雨来，对旅行者的后果是最不可预测的。

在从阿克套到博子支拉的道路上，您将遇到另一个有趣的«外星»物体，也就是异常博客特蚀余山脉，其高度约160米！山是对称的，从不同的侧面看起来一会是梯形的，一会儿是三角形的。 从博客特到博子支拉的距离为37公里，而到阿克套则298公里。

建议在乌斯秋尔特参观的另一个景点是妥乐士景区球谷。

尽管它远离文明，不过球谷以其神秘感召唤着旅行者。人们想要目睹正圆形的石块。各个球石的大小和颜色不同，有的像分成两半的半球。以科学语言说的话，球石为由沉积岩（沙子和粘土）组成的«结石»。科学家们仍然对它们的起源感到茫然，也许古海的深海洋流对其造型有着一定的影响呢？也许这是外星人的«花招»？这里非有神秘因素不可！一晚球谷露营，将为您的血液增添肾上腺素！

来见识见识白雪皑皑的阿克托拉盖山脉

阿克纠宾州也拥有自己的«外星»景观——这是阿克托拉盖白垩高原。想不想找到真正的古代鲨鱼的牙齿吗？那你找对了！阿克托拉盖白垩高原从南向东北延伸。该地区的部分山脊位于阿特劳州，大部分位于阿克纠宾州。有叶木巴河从西部平行于阿克托拉盖流。阿克托拉盖一侧与阿勒神塞的沙子接壤，另一侧与拖拉盖的沙子支撑。

来自世界各地的科学家和旅行者前往阿克托拉盖高原的南坡。在这里，从山脚耸立着几十米高的陡峭白垩墙，顶部变成了雪白的垄岗。其上面是古近纪岩石的多色地层：米色、绿色、灰色和棕色，最后是一层贝壳石灰岩。当今的南阿克托拉盖高原是国家和国际等级国家地质地貌自然保护区。

粉红色酥皮蛋糕

而距离卡拉干达州巴尔哈什市70公里处的称为别克套•阿塔的一个不同寻常的自然形态的彩色音阶是目前被天文学家已知的独一无二的样品。像巴尔哈什湖畔草原中间的一个一座看起来能起酥的花岗岩山具非常入眼的粉红色调。在阿拉木图至卡拉干达的高速公路上开着车经过这个地方的驾驶者甚至不知道在距离公路不远的山顶上隐藏着什么样的美景。在花岗岩地层中有小森林生长，有湖泊和神秘的洞穴。这可能是我们上面列出的«外星»景区中唯一可以完全不担心饮用水的问题的地方。

正如当地居民所说，这座山的名字意思是«别克圣老头的山»，这位老头增居住在别克套•阿塔山顶的一个山洞里。

...红色、白色、粉红色、洋蓝色的风景不会让任何人无动于衷！多准备一些饮用水，给电你的所有数码设备充满电，然后就朝着阳光，风和冒险出发！

文章来源：kazakhstan.travel