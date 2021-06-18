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    13:17, 18 六月 2021 | GMT +6

    伊朗总统大选投票开始 现任总统鲁哈尼完成投票

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    哈通社/德黑兰/6月18日 – 伊朗伊斯兰共和国第13届总统选举于2021年6月18日（周五）上午7时正式开始。

    据当地媒体报道，伊朗总统哈桑·鲁哈尼当天在德黑兰的一个投票点完成了投票。

    伊朗全国此次共设立了7.2万的投票站点。投票站的开放时间为7时至2时，由于新冠疫情的影响，今年的选举投票时间较此前几次总统选举略有延长。选举结果将于周六中午左右揭晓。

    数据显示，今年伊朗将有59 310 307名公民参加选举投票，其中1 392 148人是首次参加投票。拥有投票权的公民当中，男性706 988 人，女性685 160人。

    根据伊朗内政部公布的数据，今年有592名伊朗公民登记参加第13届总统大选，其中7名候选人通过了伊朗宪法监护委员会资格审查。

    这7名候选人分别是：伊朗司法总监易卜拉欣·莱西，伊朗最高国家安全委员会前秘书、前首席核谈判代表赛义德·贾利利，伊朗确定国家利益委员会秘书长、伊朗伊斯兰革命卫队前总司令穆赫辛·雷扎伊，伊朗议会研究中心负责人阿里礼萨·扎卡尼，伊朗议会第一副议长阿米尔·侯赛因·加吉扎德·哈希米，伊朗前副总统穆赫辛·迈赫拉利扎德，伊朗央行行长阿卜杜勒纳赛尔·赫马提。

    伊朗总统选举每4年举行一次。总统由选民直接投票选举产生，可连任一届。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    国际 伊朗 黄金储备
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