世卫组织建议育龄女性禁止饮酒

哈通社/努尔苏丹/6月18日 —— 据英国《每日邮报》报道，世卫组织近日发布2022-2030年全球酒精行动计划（Global Alcohol Action Plan），希望提高各国对于与酒精有关的危害的意识。

行动计划草案称，需要对“防止孩童、孕妇及育龄女性饮酒”给与“适当关注”。草案警告称，酒精饮料会导致疾病增加、心理健康状况不佳、暴力、工作效率下降和人际关系恶化。

“饮酒者对他人最显著的伤害是产前接触酒精，以及造成胎儿酒精综合症。如果胎儿在孕妇子宫内接触酒精，会造成发育不良、面部特征明显，还有学习和认知障碍。”世卫组织计划通过世界无酒精日/周来宣传这些危害。

英国波特曼集团首席执行官马特·兰伯特（Matt Lambert）则称，对于世卫组织的提议表示“极度担忧”。

兰伯特表示，世卫组织的提案“严重种族主义，父权主义，可能侵害大多数女性的安全，超出了其职权范围，且并不是从科学出发。”

一名推特用户愤怒地写道：“世卫组织提出了‘禁止育龄女性饮酒’的建议。我们难道只在她们有生育能力上尊重女性吗？饮酒可以减少男性精子数量和降低男性的睾丸激素水平，那么呼吁育龄男性戒酒的呼声在哪里？”

英国国民医疗服务体系（NHS）网站称，专家尚未确定女性怀孕期间如果能饮酒、喝多少是安全的，但是NHS警告孕期饮酒会给胎儿造成长期伤害，饮酒越多，风险越大。