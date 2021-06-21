哈萨克斯坦汽车产业发展态势良好

哈通社/努尔苏丹/6月21日 -- 据哈萨克斯坦汽车工业协会发布消息，2021年1-5月，哈本国生产各类汽车3.22万辆，同比增长13.9%，实现产值2460亿坚戈。

其中，生产轻型汽车2.83万辆（+16.4%）、卡车3000辆（+23.6%）、客车452辆（+13.6%）、挂车和半挂车299辆、其他特种车型101辆。

统计期内，哈对欧亚经济联盟国家和乌兹别克斯坦出口汽车2858辆，同比增长72%，实现出口额163亿坚戈。

2021年1-5月，库斯塔奈州金色草原汽车工业公司生产各类汽车1.98万辆（+37.1%），实现产值1176亿坚戈；阿拉木图现代汽车哈萨克斯坦公司生产汽车9800辆，产值907亿坚戈；塞米伊汽车厂生产汽车1500辆（+61%），产值132亿坚戈；卡玛兹汽车厂生产卡车561辆(+55.8%)；现代汽车公司生产汽车355辆（+168%）；大宇客车哈萨克斯坦公司生产客车72辆。

哈最受欢迎的五大汽车品牌依次为雪佛兰（13384辆）、现代（9821辆）、起亚（3192辆）、江淮（2310辆）和嘎斯（1472辆）。

【编译：木合塔尔·木拉提】