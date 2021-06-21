哈萨克斯坦企业入驻三大国际电商平台

哈通社/努尔苏丹/6月21日 -- 据哈萨克斯坦贸易和一体化部发布消息称，哈出口商有望入驻三大国际电商平台。

消息称，哈贸易和一体化部下属哈萨克斯坦贸易政策发展中心（QazTrade）为哈企业入驻阿里巴巴平台提供支持，入驻企业已达100家。

其中，2019-2020年首批入驻的50家企业累计签订4500万美元的产品销售协议。2020-2021年第二批入驻的50家企业销售收入预计为5440万美元。 第三批50家企业的遴选工作已经开始。

入驻企业能够得到有关外国合作伙伴、物流解决方案、办理相关文件以及缴纳税收等相关信息。目前，阿里巴巴平台上销售的哈商品超过4000种，包括通心粉、面粉、蜂蜜、糖果、肉类、饮料、植物油、家具、服装、儿童用品等。

哈贸易部表示，亚马逊和eBay电商平台也已向哈出口企业开放。

亚马逊是全球第二大B2C电商平台。

由于此前哈萨克斯坦未被列入亚马逊国别许可清单，给企业带来较多的法律问题和物流困难。哈贸易部就此与亚马逊进行为期六个多月的谈判。

目前，哈萨克斯坦及其他中亚国家均被正式纳入亚马逊国别许可清单。

哈贸易部正在制定亚马逊平台的准入条件，以及哈出口企业入驻平台的具体步骤。

哈贸易部将为入驻企业提供最高达80%的注册费用补贴。

【编辑：木合塔尔·木拉提】