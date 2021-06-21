欧亚经济委员会讨论应对欧盟碳边界调整机制

哈通社/努尔苏丹/6月21日 -- 据欧亚经济委员会发布消息，欧亚经济委员会科技理事会日前召开会议，讨论应对欧盟碳边界调整机制（CBAM）问题。

消息称，欧盟是欧亚经济联盟主要贸易伙伴之一，2020年在欧亚经济联盟出口总额中占比达36.8%。欧盟是哈萨克斯坦、亚美尼亚和白俄罗斯的主要出口目的国，俄罗斯则是欧盟碳密集型产品的主要进口来源国。因此，欧盟即将引入碳边界调整机制，对于欧亚经济联盟国家来说极为敏感。据俄罗斯财政部科研所宏观经济研究中心评估，基准场景条件下，可能受到碳边界调整机制影响的商品约占欧亚经济联盟部分国家对欧盟出口的20%。未来随着碳边界调整机制进一步收紧，受影响商品将占欧亚经济联盟对欧盟出口的80%。

欧亚经济委员会执委会主席米亚斯尼科维奇表示，如果国际社会制定的方案不符合欧亚经济联盟国家利益，联盟各国有必要与时俱进，制定出新的替代方案，并加强联盟内部协调。欧亚经济委员会一体化和宏观经济委员格拉济耶夫表示，欧亚经济联盟要制定应对欧盟碳边界调整机制的方案，其中一项措施是制定实施联盟自身的环境保护法律体系和环境污染付费体系，包括碳交易和温室气体排放。

会议决定成立工作组，负责在《2025年前欧亚经济一体化战略发展方向》框架下，制定欧亚经济联盟关于气候变化议程的一揽子建议。这些建议将提交最高欧亚经济理事会审议，目的是赋予欧亚经济委员会在制定和实施《巴黎协定》框架下欧亚经济联盟统一气候政策（需经联盟成员国共同批准）的授权。

会议还批准制定欧亚经济联盟一体化进程对联盟国家经济影响的评估办法。该办法是基于欧亚经济委员会开发的 «投入-产出»系统，评估联盟一体化进程对各国经济的综合影响，同时评估联盟国家间商品贸易、服务贸易、相互投资、劳务移民对各国GDP的贡献。2020年12月11日最高欧亚经济理事会会议期间，哈总统托卡耶夫提议，制定欧亚经济一体化效果评估模型。