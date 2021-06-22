哈萨克斯坦拟进一步减少国家对商业活动的干预

哈通社/努尔苏丹/6月22日 – 哈萨克斯坦竞争保护和发展署署长赛力克·朱曼哈林就总统关于公共和私人运营商监管工作方面的指示落实情况进行了介绍。

据其透露，目前哈萨克斯坦国内有51个垄断经营商，其中47个有国资参与。

朱曼哈林表示，竞争保护和发展署提出了一系列加强针对上述企业的监督管理措施建议，其中包括对24个经营商的强化监管、限制价格及其他互动，以及遭遇业务损失时的补偿机制的立法建议。

他表示，有18个经营商从事公共服务行业且没有经营收入因此不被列入清单。至于剩余的9个，则将面临较大的调整：其中4 个将被清算或私有化，5 个将失去经营权。

朱曼哈林指出，减少国家对商业活动的参与将是一项重要的任务。

«目前国家对经济的参与率为 14.8%，有超过 2000 个准公共部门实体参与其中。»他说。

朱曼哈林建议对国有企业进行行业分析。 换句话说，无论经营类型如何，如果相关经济部门当中的中小企业的数量和国家支持的水平已经发展成熟，那么就有必要将这一经济部门完全私有化，例如牙科、安保、运输服务和景观美化等行业。

他同时表示，在采取相关措施过程中，需要结合各地区的实际情况。朱曼哈林指出，减少国家订单的数量将是一个重要的方面，拟在2025年将其削减2倍。这将带来超过300亿坚戈的经济效益。

【编译：木合塔尔·木拉提】