哈萨克斯坦外长对阿塞拜疆进行正式访问

哈通社/努尔苏丹/6月22日—据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外交部部长​穆赫塔尔·特列吾别尔德近日前往巴库对阿塞拜疆进行正式访问。

访问期间，特列吾别尔德分别与阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫、总理阿里·阿萨多夫，以及外交部部长杰伊洪·巴伊拉莫夫举行了会谈。

在与该国总统阿利耶夫的会谈期间，特列吾别尔德转达了托卡耶夫总统和首任总统纳扎尔巴耶夫的诚挚问候，并祝贺阿塞拜疆根据国际法和联合国安理会决议恢复了领土完整，同时双方就执行高层协议问题进行了讨论。

阿利耶夫指出，哈萨克斯坦和阿塞拜疆建立了长期的信任关系。这种关系由努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫和盖达尔·阿利耶夫共同奠定，今天两国总统将继续朝这一方向努力。

他还表示，托卡耶夫总统计划对阿塞拜疆的访问将为两国合作提供额外动力。

双方同意有必要进一步加强经贸联系，并努力开发过境和运输潜力。

在与该国总理阿萨多夫的会谈期间，双方就广泛的双边合作问题，特别是在投资、经贸、过境、运输和能源领域进行了讨论。

在此方面，特列吾别尔德邀请阿塞拜疆企业代表参与在哈萨克斯坦建立批发和配送中心网络。

阿萨多夫强调了在向哈萨克斯坦西部地区供应阿塞拜疆产品方面的两国贸易关系的潜力，同时呼吁哈萨克斯坦企业积极参与纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区的重建工作。

在与该国外长巴伊拉莫夫的会谈期间，双方就区域和国际议程上的广泛问题，包括在里海以及联合国、欧安组织、独联体、亚信、突厥理事会等多边组织框架的合作关系进行了讨论。

特列吾别尔德对阿塞拜疆、亚美尼亚和俄罗斯于 2020年11月10日和 2021年1月11日达成的三方协议表示欢迎。

他表示相信，鉴于南高加索与哈萨克斯坦和中亚国家更大程度的区域一体化，以及交通运输的重新开放，卡拉巴赫周边局势的稳定将为两国合作创造新的条件，同时提升里海港口基础设施的潜力。

在此方面，巴伊拉莫夫介绍了南高加索地区当前的局势，以及阿塞拜疆为执行三方协议所采取的步骤。

此外，双方还讨论了举行政府间经贸合作委员会第十七次例会的计划、在«跨里海国际运输线»框架下实施联合项目，以及哈萨克斯坦企业参与卡拉巴赫恢复民用基础设施的前景问题。

此外，哈外长特列吾别尔德就向阿塞拜疆市场供应哈萨克斯坦货运电力机车和食品，以及在里海底部铺设光纤联合项目的实施表示满意，并指出这将扩大两国在电信领域的过境潜力。

同时，双方一致认为，应精心筹备2022年哈萨克斯坦与阿塞拜疆建交30周年的庆祝活动。

值得一提的是，在访问框架内，哈萨克斯坦代表团前往盖达尔•阿利耶夫墓和«烈士之巷»陵园敬献花圈。

【编译：达娜】