马吉利斯正在审议哈美政府间航空合作协议

哈通社/努尔苏丹/6月23日 – 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）正在对《哈萨克斯坦共和国政府与美利坚合众国政府间航空合作协议》批准案进行审议。

马吉利斯经济改革与区域发展委员会主席、议员阿尔贝特·劳在马吉利斯全体会议上表示，该协议根据«开放天空»原则签署。

根据该协议，缔约双方将赋予空中交通承运人«第五航权»，且不对目的地和飞行频次进行限制。

议员强调指出，该协议的获批将增加外部运输的可用性并扩大国际航线的地理覆盖范围。

阿尔贝特·劳表示，经济改革与区域发展委员会已经准备好完成该批准案的总结文件。

哈萨克斯坦共和国政府与美利坚合众国政府间空中交通合作协议于2020年1月6日正式签署。签署协议的哈方政府代表为工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔穆库洛夫，美方政府代表为美国驻哈萨克斯坦特命全权大使威廉•莫泽尔（William Mozer）。

这份协议是哈萨克斯坦根据国际民用航空组织（ICAO）关于进一步开放航空运输的建议，以«开放天空»原则加强空中交通合作所签署的第一份文件，将为哈美两国之间有意开展空中交通业务的机构创造巨大的便利条件。

协议的签署，为哈美两国间直航航线的组建奠定了法律基础，并将进一步促进哈萨克斯坦与美国之间的战略伙伴关系不断深入发展。

两国间直航航线的建立，将对双边政治、经济、文化交流，以及旅游业的发展起到巨大的促进作用，同时也将大大提升阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）的交通可达性。

【编译：木合塔尔·木拉提】