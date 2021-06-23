世卫组织总干事：明年再捐赠新冠疫苗“为时已晚”

哈通社/努尔苏丹/6月23日--世界卫生组织总干事谭德塞18日在日内瓦举行的记者会上表示，现在需要国际社会再捐赠成百上千万支新冠疫苗，以拯救生命，并帮助该机构实现到2022年年中让各国70%的人口实现接种疫苗这一关键全球目标。

谭德塞表示，如果富裕国家和制药公司等到明年才捐赠和生产更多疫苗，那么对那些现在正濒临死亡的人来说，为时太晚。

他称赞几内亚将在周六宣布该国最新的埃博拉疫情在短短四个内得到遏制，这表明了在更大范围内对新冠病毒采取类似的措施也可以加以控制。

全球疫苗接种受挫

然而，谭德塞指出，即使在18个月后，公共卫生和社会措施的无效利用，社交相互交往的增多和疫苗不平等加剧仍然给新冠疫情提供了变异、传播和导致死亡的机会。全球未能公平地分享疫苗正在助长一种双轨大流行，这种大流行病现在正给世界上一些最贫穷和最脆弱的人造成影响。

他指出，每个地区都有一些国家现在正面临着病例和死亡人数的急剧增加，拉丁美洲处境艰难，非洲的病例仅在过去一周就增加了52%。

谭德塞预计情况将会变得更糟。非洲的人口中只有不到1%的人接种了疫苗。明年捐赠的疫苗对于那些今天正在濒临死亡、正在被感染或面临风险的人来说将为时已晚。

坚定的目标

世卫组织设定的全球目标是在9月前为每个国家至少10%的人口接种疫苗，在2021年底前接种至少达到40%，在明年年中前达到70%的目标。

谭德塞表示，这些是必须共同达到的关键里程碑，以结束这场流行病。他指出，目前一半以上较富裕国家实现了20%人口的完全接种率。相比之下，只有三个中低收入国家达到了相同的指标，这一结果令人不寒而栗。

他说：«我们非常感谢七国集团和其他国家所宣布的疫苗捐赠。而且我们感谢包括美国在内的那些承诺将在6月和7月分享疫苗的国家。我们敦促其他国家效仿该举措，因为需要现在用捐赠的疫苗来拯救生命»。