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    13:32, 23 六月 2021 | GMT +6

    美世公布生活成本最贵城市 中亚城市居榜首

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    哈通社/努尔苏丹/6月23日—美世人力资源顾问公司（Mercer）6月22日公布本年度«全球城市生活成本调查»（Cost of Living city ranking），中亚国家土库曼首都阿什哈巴德居排行榜榜首。

    据悉，美世根据汇率波动、成本推动的通胀及住宿费用等因素，来估算外派员工在一个地方的生活费。调查员比较逾200种货品及服务，如食物、酒、衣物及交通等在不同地方的价格。此项调研涵盖了全世界超过400个城市。

    亚洲城市在全球10大最贵城市排行榜中，占据六席。 TOP10排名依次为：

    1. 阿什哈巴德（土库曼斯坦）

    2. 香港（中国）

    3. 贝鲁特（黎巴嫩）

    4. 东京（日本）

    5. 苏黎世（瑞士）

    6. 上海（中国）

    7. 新加坡

    8. 日内瓦（瑞士）

    9. 北京（中国）

    10. 伯尼尔（瑞士）

    值得一提的是，香港在连续3年成为企业外派员工生活成本最高的城市后，阿什哈巴德在今年取而代之。BBC称，阿什哈巴德的高通胀率是导致其生活成本上涨的首要原因。

    此外，位于榜末的三个城市分别是：第比利斯（格鲁吉亚）-排名第207位、卢萨卡（赞比亚）-排名第208位、比什凯克（吉尔吉斯斯坦）-排名第209位，对驻外员工来说，它是生活成本最低的城市。

    【编译：达娜】

    标签:
    国际 中亚 黄金储备
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