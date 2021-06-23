阿拉木图市发现有患者感染新冠病毒印度变种

哈通社/努尔苏丹/6月23日 – 阿拉木图市卫生和流行病监督部门负责人、市首席卫生医师詹达尔别克·别克申23日宣布，在阿拉木图市发现了2019冠状病毒印度变种（Delta毒株）的感染病例。

据其介绍，在6月22日对患者的样本筛选结果已经证实，Delta毒株已经在阿拉木图市出现。确诊感染变异毒株的患者是一位1984年出生的女性市民，目前已经住院接受治疗，与其有密切接触的7人均已被隔离。患者为家庭主妇，并不外出工作，值得一提的是其丈夫在今年2月曾感染新冠病毒。

目前还不清楚患者如何、在何处感染，相关溯源工作正在进行当中。

有鉴于此前哈萨克斯坦新冠肺炎疫情防控跨部门委员会关于防范Delta毒株传播的相关指示，阿拉木图市机场和火车站、客运车站等公共交通场所将进一步强化防疫措施。

健康二维码系统Ashyq的应用情况也将得到严格监督和落实。

此外，其他公共场所也将强化防疫措施要求，市民在各类公共场所中需注意保持社交距离，以及遵守佩戴口罩的要求。

首席卫生医师同时呼吁公众尽快接种疫苗，并表示现有的卫星V疫苗可以保护人体抵抗已知的各类新冠变异毒株的感染，其有效性高达92%。目前该市已有36万人接种了疫苗。

哈萨克斯坦卫生部此前已证实，2019冠状病毒印度变种（Delta毒株）已在首都努尔苏丹出现。

【编译：木合塔尔·木拉提】