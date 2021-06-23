国际奥林匹克日：国家奥委会向全国人民致以节日祝贺

哈通社/努尔苏丹/6月23日—在6月23日国际奥林匹克日来临之际，哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会向全国人民致以节日祝贺。

以下为国家奥委会官网发布的贺词：

尊敬的哈萨克斯坦人民！

今天，6月23日，哈萨克斯坦与世界各地一同庆祝国际奥林匹克日。

这一节日，将世界人民团结在一起，不分国界。

今年对所有人来说并不轻松，奥运会和国际性比赛被推迟和取消。奥运大家庭经历了一段艰难的时期。

然而，我们的运动员从未放弃希望。我们的运动员一直忠于他们在奥运会上捍卫国家荣誉的梦想。长期以来，他们度过了漫长的封闭训练期，我们为他们的耐心而感到自豪。

即使面对疫情，国家奥委会也在继续努力确保运动员们尽快恢复训练。

我们感谢国家元首和政府在这一困难时期对奥运选手的全力支持，满足他们的所有需求，并为室内训练课程创造条件，确保运动员和教练员的安全。

等待了五年的奥运会即将在整整一个月后在东京开幕。哈萨克斯坦运动员们将带着目标和厚望，踏上奥运征程。

在此，国家奥运会呼吁大家弘扬奥运精神， 相互了解、 友谊 、 团结和公平竞争。

让我们一起支持全国各地的奥运选手！

作为哈萨克斯坦奥林匹克大家庭，我们祝愿全体哈萨克斯坦人民身体健康、繁荣昌盛！

【编译：达娜】