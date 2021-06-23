哈萨克斯坦贸易和一体化部部长出席上合组织经济论坛

哈通社/努尔苏丹/6月23日 --哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫日前出席于6月23-24日在塔吉克斯坦杜尚别举行的上海合作组织经济论坛。

论坛主题为«加强数字经济、电子商务和创新领域合作»。

部长在讲话中指出，在各国领导人的共同努力和直接参与下，上海合作组织已成为在经贸、交通、环境等领域的有效合作机制。

哈萨克斯坦视上合组织为重要的战略性经贸组织。哈萨克斯坦与上合组织的经贸关系保持高水平。

根据2021年前4个月的结果，哈萨克斯坦与上合组织国家之间的贸易额达142亿美元，较去年同期（128 亿美元）增长11%。

他还表示，哈萨克斯坦对上合组织成员国在化工、食品、工程等领域的出口潜力约为20亿美元。为进一步发展经贸合作，哈方代表团提议继续共同努力，扩大商品和服务的供应范围，建立工商界的直接联系。

哈方还提议利用好数字平台，加强数字基础设施现代化和扩展工作，加快跨境电子商务数字化转型，以扩大贸易融资和数据交换的机会。特别是电子商务基础设施的发展，支持运营中心的发展，简化进入伙伴国市场的注册程序。

哈方还提议设立电子商务扶持基金，为发展中的平台提供必要的支持，并有助于在参与国境内开设货物交付点。

在论坛框架内，部长与上合组织成员国代表团团长举行了双边会晤，就两国在国内外贸易、货物出口、商业和投资项目的实施、知识产权和电子商务等领域的合作问题进行了讨论。

值得一提的是，上海合作组织是俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克、巴基斯坦和印度等8个国家组成的国际组织 ，其地域超过欧亚总面积的60%​，人口超过30亿。

【编译：达娜】