哈萨克斯坦主持召开亚信高官委员会会议

哈通社/努尔苏丹/6月24日 – 在哈萨克斯坦的主持下，亚洲相互协作与信任措施会议专项工作组和高级别官员委员会例行会议6月21~23日召开。

据外交部消息，会议讨论了进一步发展亚信机制体制建设、落实《建立信任措施目录》、完善法律框架、落实亚信信任措施等问题。与会各方还就亚洲在世界上的新作用、全球和地区趋势、亚信进一步发展的前景等问题交换了意见。

亚信高官委员会主席、哈萨克斯坦外交部第一副部长沙赫拉特·努雷舍夫在致辞中指出，亚信会议的显著振兴令人满意。他着重指出，亚信工商理事会和青年理事会会议、一系列在经济和环境领域的工作事项，以及包括旨在防范流行病的安全会议等为应对新挑战和威胁的一系列活动均取得了圆满成功。

会议期间，通过了关于授予土库曼斯坦亚信会议观察员国家地位的决议。

会上，联合国副秘书长兼反恐办公室主任弗拉基米尔·沃龙科夫就亚信行动计划对实施联合国全球反恐战略的重要性发表了视频讲话。

会议就计划于2021年10月在努尔苏丹召开的亚信外交部长理事会第六次会议问题交换了意见。还任命了以下建立信任措施的协调员：流行病安全、公共卫生和制药（中国和约旦），安全高效的运输走廊系统的发展（中国），灾害管理（孟加拉国）和人文因素（中国）。

【编译：木合塔尔·木拉提】



