外交部长出席«一带一路» 亚太区域国际合作高级别视频会议

哈通社/努尔苏丹/6月24日 – 哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德23日出席亚太区域国际合作高级别视频会议。

据外交部消息，此次会议由中国方面在«一带一路»倡议框架下主持召开。会议主题为«加强抗疫合作、促进经济复苏»。

哈萨克斯坦外长特列吾别尔德在会上发表讲话。他在讲话中着重强调了介绍了哈萨克斯坦在卫生保健数字化领域建立合作、保障COVID-19 疫苗的获取及其公平分配，以及与亚太地区成员国在抗击冠状病毒感染方面建立切实可行的合作机制所采取的措施。

特列吾别尔德还指出，哈萨克斯坦高度重视联合国环境议程，始终继续致力于发展绿色经济。





亚太、拉美、中亚各国等共29个国家的副总理、外长等政要以及联合国副秘书长兼联合国亚太经社会执秘阿里沙赫巴纳、联合国开发计划署署长施泰纳、联合国拉美经委会执秘巴尔塞纳等国际组织代表与会。

与会各针对未来抗击新冠疫情的合作方式，以及后疫情时代全球经济复苏等议题交换了意见。

绿色经济和投资领域的合作前景以及解决紧迫的环境问题，成为了此次会议各方关注的焦点议题。

会议发布了29国共同发起的«一带一路»疫苗合作伙伴关系倡议和绿色发展伙伴关系倡议。

【编译：木合塔尔·木拉提】